​​​​​​​لعرقلتهم قانون الانتخابات.. إخوان ليبيا في صدام مع المجتمع الدولي

ويقود إخوان ليبيا وحلفاؤهم، حملة واسعة لمنع اعتماد قانون انتخاب رئيس البلاد، الصادر عن مجلس النواب الأسبوع الماضي، فيما حثّت أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد صادق الأسبوع الماضي على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونشر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، على الفيسبوك، نصاً من 75 مادة يحمل توقيع عقيلة صالح بتاريخ 8 أيلول / سبتمبر 2021، ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول / ديسمبر المقبل. وستكون أول انتخابات بالاقتراع المباشر.

وجاء في بيان مشترك لسفراء أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، أنها تدعم دعوة المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، الأطراف الليبية بضمان إجراء الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام.

في المقابل، يتزعّم إخوان ليبيا وحلفاؤهم من أمراء الحرب، حملة للتشكيك في قانون انتخاب الرئيس، فقد لوّح عضو جماعة الإخوان رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، تحويل مجلس الدولة إلى مؤتمر وطني، تكون له جميع الاختصاصات التشريعية والرقابية، بالإضافة إلى صفة القائد الأعلى للجيش، في حالة عدم تنفيذ الاتفاق السياسي.

وقال إنه في هذه الحالة، سيتحوّل مجلس النواب المنتخب، إلى طرف سياسي أو هيئة مجتمع مدني، ويكون أعضاؤه عبارة عن مجموعة ليس لديها أي شرعية، بحسب ما نقلته صحيفة البيان.

ورفض الإخوان الاعتراف بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، وحملوا ضد رئيس البعثة الأممية، متهمين إياه بالانحياز ضدهم.

وأعربت منظمة مسار للتحول الديمقراطي، وبعض أعيان مصراتة، ‏ونشطاء المجتمع المدني بالمدينة، عن تأييدهم للقانون المذكور.

(د ع)