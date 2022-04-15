​​​​​​​لعرقلة أي صفقة مع إيران دون موافقة الكونغرس.. قانونيون بصدد رفع دعوى ضد إدارة بايدن

ومع اقتراب المفاوضات النووية إلى مراحلها النهائية، هدد مجموعة من القانونيين المحافظين في أميركا برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل إحباط تنفيذ أي اتفاق جديد مع إيران.

فقد أخطرت مؤسسة "أميركا فيرست القانونية"، وهي عبارة عن مجموعة من المحامين والنشطاء المحافظين، إدارة بايدن بأنها تنوي اتخاذ إجراء قانوني لعرقلة أي صفقة مع إيران مالم يوافق عليها الكونغرس أولاً.

وطالبت الرسالة إدارة بايدن بالاحتفاظ بجميع المستندات والمراسلات الداخلية المتعلقة بالصفقة حتى يمكن استخدامها كجزء من قضية محكمة مستقبلية، وفق ما نقلته شبكة العربية.

فيما أتت هذه الجهود وسط مخاوف متزايدة من أن إدارة بايدن سوف تتخطى الكونغرس لتوقيع اتفاق جديد، والذي من شأنه أن يغيّر اتفاقات قانون عام 2015 الذي يقضي بعرض أي اتفاقية جديدة مع إيران على السلطة التشريعية للموافقة عليها.

في حين أشارت بعض الآراء إلى أن هذا التهديد القانوني يمثّل علامة على المعارضة المتزايدة لأي اتفاق نووي جديد، كما له أن يمثل وسيلة جديدة لإجبار إدارة بايدن على إحضار الصفقة إلى الكونغرس للتصويت عليها.

ووفق المعلومات، قد تؤخر هذه الدعوى القضائية تنفيذ الصفقة مع إيران، كما من الممكن لها أن تجبر الإدارة على الكشف عن الشروط الكاملة لاتفاق جديد، وذلك وفقاً لما نقله تقرير لصحيفة "The Free Beacon".

يشار إلى أن الإدارة الأميركية كانت أعربت قبل أيام عن عدم تفاؤلها الشديد بالتوصل قريبا لاتفاق مع طهران، على الرغم من أن كافة الأجواء الأوروبية كانت تفيد سابقاً ببلوغ المرحلة النهائية من المحادثات التي امتدت أشهراً طويلة.

إلا أن مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة المنظمات الإرهابية من قبل أميركا، كانت طفت قبل أسابيع على السطح، مشكلة عائقاً صعباً أمام المفاوضين، لا سيما وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتعرض لضغوط قصوى في الكونغرس، بغية عدم رفعه عن لائحة الإرهاب.

(د ع)