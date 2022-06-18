وتحتجز سلطات الاحتلال التركي مئات اللاجئين السوريين الذين يرفضون التوقيع على ورقة الترحيل القسري إلى سوريا، ضمن مخيمات مغلقة، في مدينة مرعش التركية.

وسُرّبت مقاطع مصورة من داخل المخيمات، والتي أسماها سكان المناطق المحتلة بـ (معتقلات العودة الطوعية) إلى سوريا، تظهر عناصر الأمن التركي والجندرمة وهم يعتدون بالضرب المبرح على الشبان الذين خرجوا في احتجاجات مساء أمس، ضمن المخيمات المغلقة.

ويدّعي مسؤولون في سلطات الاحتلال التركي، وفي مقدمتهم (أردوغان) بأن العودة إلى سوريا "طوعية"، وأن بلاده تزعم إنشاء "منطقة آمنة" في سوريا بعمق 30 كم، لتوطين اللاجئين السوريين من مختلف المناطق السورية ضمن مستوطنات بدعم وتمويل من قبل منظمات اخوانية قطرية وكويتية.

وتستمر دولة الاحتلال التركي في إنشاء المستوطنات ضمن المناطق المحتلة في سوريا، بوتيرة عالية بهدف توطين أكثر من نصف مليون لاجئ فيها، وتغيير ديمغرافية تلك المناطق.

(ج س/ف)

ANHA