​​​​​​​لاجئ عراقي: الذين يتمّ توطينهم في سري كانيه هم أُسر داعش

أصدر الاحتلال التركي ومرتزقته في منطقة سري كانيه بعد احتلالها، إبان هجومهم على شمال وشرق سوريا في الـ 9 تشرين الأول عام 2019، بطاقات شخصية لأسر مرتزقة داعش العراقيين، كما قاموا بتوطينها، استمرارًا لعملية التغيير الديموغرافي للمنطقة.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن ما يعرف بـ "المجلس المحلي لسري كانيه " المشكّل من قبل الاحتلال التركي أصدر قرارًا باستخراج بطاقات للعراقيين الموجودين في مدينة سري كانيه وريفها، وذلك في إطار مساعي الاحتلال إلى تغيير ديموغرافية المنطقة من خلال عمليات التوطين.

المواطن العراقي عبود مزعل جبر، ذو الـ (52 عامًا) من أسرة اللاني، من محافظة بيسان العراقية، لجأ إلى سوريا وقطن سري كانيه منذ عام 1990، بسبب توتر الأوضاع في العراق عقب اجتياح العراق لدولة الكويت، وبرفقته أُسرتان من الجمهورية العراقية، وهم "أُسرة يوسف من البصرة، وسمير حسين وصفي من بغداد".

ويقول عبود المزعل" أنا من إحدى الأسر الثلاث، الأولى سافرت إلى أمريكا، والأخرى عادت إلى العراق بعد فترة، وأنا قررت البقاء مع أسرتي المؤلفة من 6 أفراد، في مدينة سري كانيه".

وتابع المزعل "نتيجة الهجمات المتتالية على المنطقة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، تركنا منازلنا قسرًا والتجأنا إلى مخيم واشوكاني".

ولاستقبال المُهجّرين، أنشأت الإدارة الذاتية مخيم واشوكاني، على أرض زراعية بمساحة 600 دونمًا، ويقع 12كم غرب مركز مدينة الحسكة في بلدة توينة، ليتوسّع فيما بعد إلى أكثر من ذلك، بعد الزيادة الهائلة في عدد الذين لجؤوا إليه من المُهجّرين.

ويحتضن المخيم حاليًّا (12022) فردًا ضمن (1881) أسرة مُهجّرة، ومنها أسرة عراقية الأصل، بحسب الرئاسة المشتركة لمجلس مخيم واشوكاني.

'أسر داعش جاءت من مخيم الهول وعين عيسى'

مزعل نفى وجود أي أُسر عراقية في مدينة سري كانيه غيرهم قبل الاحتلال التركي، ويقول "إنّ الأسر العراقية في مدينة سري كانيه الآن هي أسر مرتزقة داعش، وجاءت من مخيم الهول وعين عيسى، ويعمل الاحتلال التركي على تجنيدها وإغرائها بالمال من أجل تنفيذ مشاريعه الاحتلالية في إطار إحداث التغيير الديموغرافي للمنطقة، وتوطين أسر مرتزقتها".

وظهرت في الفترة الأخيرة دلائل كثيرة لنشاط مرتزقة داعش وأسرهم في مدينة سري كانيه، كما أن مرتزقة داعش خرجوا في تظاهرة داخل سري كانيه المحتلة ورفعوا أعلامهم.

(هـ ن)

ANHA