​​​​​​​لافروف: وفدان من فرنسا والولايات المتحدة يزوران روسيا لإجراء مشاورات بشأن قره باغ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وفدين من فرنسا والولايات المتحدة سيزوران موسكو في الأيام المقبلة للتشاور بشأن قره باغ، ومناقشة الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "عرضنا على مجلس الأمن الدولي الترحيب باتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في قره باغ".

وأكد لافروف أن هذه الاتفاقية تتماشى مع المبادرات التي طرحها الرؤساء المشاركون في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف لافروف "لا نريد بأي حال من الأحوال إبعاد أنفسنا عن زملائنا الأمريكيين والفرنسيين، وعلاوة على ذلك، قمنا بدعوتهم إلى موسكو، وسيأتون إلى موسكو من أجل الخوض في مناقشة مفصلة حول كيفية إسهامهم في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

ووقّع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأذربيجاني إلهام علييف، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بياناً مشتركاً بشأن الوقف الكامل للأعمال القتالية في قره باغ ونشر قوات حفظ السلام الروسية على خط التماس بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني لمراقبة التزام الطرفين بالاتفاق.

(م ش)