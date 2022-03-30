​​​​​​​لافروف: نمرّ بمرحلة خطيرة وسنتحرك مع الصين وشركائنا نحو عالم متعدد الأقطاب

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مدينة تونشي الصينية، حيث وصل في زيارة يلتقي خلالها نظيره الصيني وانغ يي: "نحن مهتمون بأن تتطور علاقاتنا مع الصين بشكل ثابت ومستمر، وهو ما اتفق عليه زعيما البلدين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ. واليوم سننظر في الخطوات الملموسة التي تهدف إلى ضمان تنفيذ كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأضاف لافروف، الذي سيشارك غداً الخميس في الاجتماع الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان، "أن روسيا والصين وشركاؤهما سيتحركون معاً نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل بناء على نتائج المرحلة الخطيرة التي يمر بها تاريخ العلاقات الدولية".

وقال: "نمرّ بمرحلة خطيرة للغاية في تاريخ العلاقات الدولية. وأنا مقتنع بأنه في أعقاب هذه المرحلة، ستتضح ملامح الوضع الدولي بشكل كبير وسنتحرك معكم، ومع شركاء آخرين في الرأي، نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل وديمقراطي".

وقالت الخارجية الروسية إن لافروف أطلع وانغ يي على آخر المستجدات فيما يخص التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وعملية التفاوض مع كييف.

وأضافت أن لافروف ووانغ يي بحثا أيضاً الوضع في أفغانستان والتطورات حول البرنامج النووي الإيراني وفي شبه الجزيرة الكورية.

(م ش)