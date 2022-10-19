​​​​​​​لابيد: قانون الدولة القومية هو إهانة للمواطنين الإسرائيليين غير اليهود

وأكد لابيد أنه يعارض قانون الدولة القومية منذ إقراره في عام 2018 و"أعتقد أنه يجب تغييره وإضافة قسم من المساواة المدنية إليه"، مبيناً أنه "كانت هناك محادثات حول أن يضاف قسم إلى القانون الأساسي: كرامة الإنسان والحرية".

وأضاف: "في ذلك الوقت كنت أعارض بشدة قانون الدولة القومية وقلت في الكنيست أن الدولة لن تذل مواطنيها"، مشدداً على أن "قانون الدولة القومية كما هو مكتوب اليوم إهانة للمواطنين الإسرائيليين غير اليهود ويجب تعديله".

وأوضح لابيد أن الحكومة المستقبلية التي سيرأسها لن تغير الوضع الراهن في الحرم القدسي، مؤكداً "أننا سنهتم بحرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى، ونحن نسمح للزوار اليهود بالصعود إلى الجبل، ولكن ليس للصلاة. إنهم يصعدون والزيارات تحت الإشراف للتأكد من عدم انتهاك الوضع الراهن".

وفيما يتعلق بخطابه في الأمم المتحدة، والذي أعلن فيه أنه يدعم حل الدولتين، قال لابيد إن "العالم كله بحاجة إلى الاستماع إليه، ومن المهم أن يطرح على الطاولة أن رئيس الوزراء يؤمن بحل الدولة لشعبين"، مضيفاً: "أعتقد ولطالما اعتقدت أننا بحاجة إلى فصل أنفسنا عن الفلسطينيين".