​​​​​​​لابيد ينجح بتشكيل حكومة إسرائيلية ويطيح بآمال نتنياهو

وفي وقتٍ سابق، وافق رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، التي تضم أربعة نواب في الكنيست، على الانضمام إلى لابيد لتشكيل الائتلاف.

وقبل وقت قصير من انتهاء المهلة المحددة، أبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في وقتٍ متأخر مساء الأربعاء رئيس الدولة العبرية نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي ليخلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي شغل المنصب لمدة 12 عامًا.

وقال حزب لابيد في بيان إنه "أبلغ رئيس دولة إسرائيل (..)أنه نجح في تشكيل حكومة". ويملك زعيم المعارضة وشركاؤه مدة سبعة أيام لتوزيع الحقائب الوزارية والحصول على تصويت ثقة من البرلمان.

وفي وقتٍ سابق، وافقت القائمة العربية الموحدة الأربعاء على الانضمام إلى ائتلاف حكومي مناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب بيان.

ووقع منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب على اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة بحسب بيانٍ صادر عن مكتب رئيس المعارضة يائير لابيد.

وقال عباس في إعلان متلفز "وقعت اتفاقًا مع يائير لابيد (..) بعد أن توصلنا إلى عدد من الاتفاقات الهامة حول مواضيع مختلفة تصب في مصلحة المجتمع العربي" في إسرائيل.

وكان أمام خصوم نتنياهو حتى نهاية يوم الأربعاء 23,59 مساء (20:59 ت غ) لتشكيل ائتلاف حكومي سينهي 12 عامًا متتالية من حكم نتنياهو الذي شغل أطول فترة رئاسة وزراء في تاريخ إسرائيل.

وأصبح لابيد المذيع التلفزيوني السابق وهو علماني وسطي قريبًا من تشكيل الحكومة عندما حصل الأحد على الدعم الحاسم للقومي الديني المتطرف، نفتالي بينيت، الذي سيتولى رئاسة الوزراء أولاً في إطار اتفاقٍ مقترح لتناوب المنصب بينهما.

وسيكون الائتلاف الذي سيشكلانه مكونًا من أحزاب صغيرة ومتوسطة بما يشمل للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل الحزب الممثل للأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من سكان البلاد.

(د ع)