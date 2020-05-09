​​​​​​​لا وفيات.. انخفاض في أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

ذكر الإعلام الإسرائيلي أن هناك: " انخفاض كبير في عدد مرضى فيروس كورونا في البلاد، ومنذ أمس لم تسجّل أية وفاة جديدة".

بينما سجّلت بحسب ما ذكر الإعلام: " 8 إصابات كورونا فقط، ووصل عدد المتعافين إلى 11313. ومن مجمل الإصابات هناك 51 وُصفت حالتهم بالمتوسطة، و81 خطيرة، و65 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الحياة تعود تدريجياً في إسرائيل بعد فتح المراكز والمجمعات التجارية والأسواق أبوابها للجمهور والمتسوقين، وذلك بموجب التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لرفع التقييدات التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

في الشأن نفسه، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس الجمعة: " أن أكثر من نصف المصابين بمرض كوفيد 19- فيروس كورونا تماثلوا للشفاء بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة"، فيما لم تُسجل أي إصابة جديدة حتى الآن.

وأضافت الكيلة: " 22 حالة شفاء جديدة سُجلت في ضواحي القدس، و7 حالات في محافظة رام الله والبيرة و6 حالات في محافظة الخليل، وحالتان في قطاع غزة"، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة المتعافين في فلسطين إلى 282، ما يعني أن نسبة المتعافين من المرض تمثل 51.5% من مجمل الإصابات البالغ عددها 547 إصابة.

وأكدت أن: "الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة في مراكز العزل والعلاج مستقرة، حيث لا توجد أي حالة في غرف العناية المكثفة".

(ع م)