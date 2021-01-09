​​​​​​​لا نتلقى أوامر من تركيا.. ردّ عقيلة صالح حول لقاء مسؤولين أتراك مع البرلمان الليبي

استقبلت تركيا، يوم أمس، مسؤولين من حكومة الوفاق، على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ووزير دفاعه صلاح الدين النمروش، ومعهما 16 من قادة المجموعات في غرب البلاد، أغلبهم من مصراتة، لعقد اجتماع أمني موسع لم تكشف تفاصيله بعد.

الاجتماع الذي جمع حكومة سراج مع أعضاء من الحكومة التركية، استثني منه قادة المجموعات المسلحة من طرابلس.

وحول الاجتماع الذي عُقد في أنقرة، قال عقلية صالح في مقابلة له مع شبكة العربية، اليوم السبت، إن البرلمان الليبي لا يتلقى أوامر من أحد، مضيفًا: "نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو غيرها".

ونفى صالح أي تواصل مع تركيا، مؤكدًا في الوقت عينه أنه لن يتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في الأزمة الليبية دون المساس بالسيادة والثوابت الوطنية.

موقف صالح جاء بعد أن أفيد بأن اجتماعًا عُقد، أمس، في أنقرة جمع أطرافًا من طرابلس من أجل مناقشة مسألة المجموعات المسلحة في العاصمة الليبية، وأفيد أيضًا بأن وفدًا من البرلمان التقى مسؤولين أتراك.

وفي السياق ذاته، قال النائب وعضو لجنة الدفاع في البرلمان، علي التكبالي، إن "تركيا لن يهدأ لها بال إلا عندما تحوّل طرابلس إلى مدينة تركية".

وأوضح التكبالي أن مسعى تركيا من الاجتماع الذي عُقد هو "التخلّص من المجموعات المسلحة المعارضة والمناهضة لها في غرب ليبيا عبر ضربة عسكرية بدأت الإعداد لها مع قادة المجموعات الموالين الذين تستضيفهم هذه الفترة لإذابة خلافاتهم واحتوائهم، من أجل إحكام سيطرتها على غرب ليبيا دون مشاكل".

(ي م)