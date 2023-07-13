​​​​​​​لا مكان لأوكرانيا في الناتو ولا أسلحة نووية لدى إيران

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، عدم تمكّن أوكرانيا في الانضمام لحلف الناتو والملف النووي الإيراني.

أوكرانيا تغادر الناتو دون مسار واضح للعضوية

جاء زعماء أوكرانيا إلى فيلنيوس مطالبين بضمانات أمنية صارمة، والمزيد من الأسلحة وخريطة طريق واضحة للانضمام إلى عضوية الناتو. وبدلاً من ذلك، تلقوا كلمات مطمئنة في الغالب وتعهدات فضفاضة لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها، حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

اختتمت منظمة حلف شمال الأطلسي يومين من الاجتماعات يوم الأربعاء، بعد أن أعادت التأكيد على الالتزامات السياسية لأوكرانيا ووعدت بإعادة تخزين ترسانتها، ولكن دون الموافقة على جدول زمني لقبولها في الحلف.

على هامش القمة، استعدت مجموعة الدول السبع الكبرى، التي تضم ستة أعضاء في الناتو واليابان، لتقديم ضمانات أمنية مؤقتة لكييف.

قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن إطار العمل الأمني الجديد لمجموعة الدول السبع سيسعى إلى مساعدة أوكرانيا في بناء جيش يمكنه الدفاع عن نفسه وردع أي هجوم في المستقبل من خلال التزامات أمنية طويلة الأجل.

تقرير أميركي: إيران لا تتقدم حالياً نحو الأسلحة النووية

لا تتخذ إيران حالياً الخطوات الحاسمة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، وفقاً لتقرير للحكومة الأميركية نُشر الشهر الماضي، أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ونشر مكتب مدير المخابرات الوطنية المعلومات في وثيقة نُشرت الشهر الماضي بعنوان "قانون مراقبة قدرات الأسلحة النووية والإرهاب في إيران لعام 2022''.

وتنص الوثيقة على أن الغرض منها هو "فحص جهود إيران والتقدم الذي أحرزته في برنامج التخصيب النووي والمعلومات المتعلقة بأنظمة التسليح والإيصال المحتملة".

وحسب التقرير، منذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عام 2020، سارعت إيران بتطوير برنامجها النووي.

ويمضي التقرير ليشير إلى أنه في عام 2021، وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أجرت أبحاثاً تهدف إلى إنتاج معدن اليورانيوم، وأنتجت بالفعل كميات محدودة من المعدن وصلت إلى نسبة تخصيب تصل إلى 20 في المائة.

حظرت خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) إنتاج المعدن، وذكرت إيران أن إنتاجها من اليورانيوم المخصب كان لنوع جديد من وقود المفاعلات.

ويشير التقرير كذلك إلى أن "إيران تواصل زيادة حجم ومستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم" والذي يتجاوز بالفعل الحدود التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة.

في الواقع، وفقاً للتقرير، تتحدى إيران الحدود النووية لخطة العمل الشاملة المشتركة بطرق متنوعة وتواصل تخصيب اليورانيوم بشكل أكبر وتقدم أبحاثها في هذا الشأن.

في حين قال التقرير إن إيران لا تعمل تجاه الخطوات المطلوبة لصنع سلاح نووي، فإن البلاد تعمل بنشاط على أسلحة أخرى ذات صلة.

ويشير التقرير إلى أن "برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، والتي تتضمن بالفعل أكبر مخزون للصواريخ الباليستية في المنطقة، لا تزال تشكل تهديداً لدول الشرق الأوسط".

(م ش)