​​​​​​​لا لأردوغان.. تصويت الكرد في الانتخابات الرئاسية

خسر اردوغان، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مرّة أخرى أصوات الناخبين في باكور كردستان وذلك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة التركيّة التي أُجريت يوم أمس، حيث حصل المرشّح الرئاسي للمعارضة، كمال كليجدار أوغلو هناك على أكبر نسب من الأصوات.

فقد خسر أردوغان في شرنَخ وجولميرك الواقعتين على حدود مناطق زاب، متينا وآفاشين في باشور كردستان، والتي ينتهج فيها سياساته العدائيّة منذ عام 2015، حيث لم تكن هناك زيادة في أصوات أردوغان وحصل كليجدار أوغلو على 76 بالمائة من الأصوات في شرنَخ و72 بالمائة من الأصوات في جولميرك.

وحصل أردوغان في آمد التي تحوّلت لمركزٍ سياسات القمع التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية على 23 بالمائة فقط من الأصوات، فيما حصل كليجدار أوغلو على نسبة 71 بالمائة.

وفي ميردين لم تتغيّر نسبة 34 بالمائة من الأصوات التي حصل عليها أردوغان في انتخابات 2018، أمّا في إيله فقد ظلّت النسبة 34 بالمائة، وفي المقابل حصل كليجدار أوغلو على 65 بالمائة من الأصوات في ميردين و67 بالمائة في إيله.

أمّا في ديرسم الأكثر تعرّضاً لسياسات حزب العدالة والتنمية العدائيّة وسياسات الحرب الخاصة فقد حصل أردوغان فيها على نسبة 17 بالمائة من الأصوات بعد أنّ حصل فيها خلال انتخابات 2018 على نسبة 18 بالمائة من الأصوات.

هذا وحصل كليجدار أوغلو في أردخان على نسبة 57 بالمائة، في إيدر على نسبة 66 بالمائة، في آكري على نسبة 65 بالمائة، في موش 58 بالمائة وفي وان على 61 بالمائة وفي بدليس 50 بالمائة وفي سيرت 55 بالمائة.

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