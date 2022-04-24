​​​​​​​كييف: مسؤولون أميركيون بينهم وزير الدفاع سيزورن أوكرانيا.. والبنتاغون يرفض التعليق

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور كييف غداً الأحد.

وكشف في مؤتمر صحفي في كييف: "بأنه غداً سيزورنا مسؤولون أميركيون. سألتقي وزير الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن".

وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا منذ بداية التحرك العسكري الروسي في 24 شباط/فبراير.

بالإضافة إلى ذلك، جدد زيلينسكي السبت، دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء الحرب".

في حين ندد الرئيس الأوكراني، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة موسكو الثلاثاء المقبل قبل المجيء إلى كييف، معتبراً تلك الخطوة غير منطقية.

كما أضاف منتقداً جدول تلك الزيارة، بحسب ما نقلت فرانس برس، "الحرب في أوكرانيا.. فلا جثث في شوارع موسكو، لذا من المنطقي زيارة أوكرانيا لرؤية الناس هناك، وتداعيات الاحتلال".

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بأن أمينها العام أنطونيو غوتيريش سيزور غداً الإثنين تركيا، وذلك قبل توجهه إلى موسكو وكييف.

فيما رفضت وزارة الدفاع الأميركية التعليق على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي أعلن في وقت سابق عن زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوكرانيا.

وقال أحد ممثلي الإدارة العسكرية الأميركية: "ليس لدي ما أفصح عنه".

حصار متواصل على مصنع آزوفستال

ميدانياً، لا يزال المقاتلون الأوكرانيّون "صامدون" في مصنع آزوفستال المحاصر من قبل الروس، حيث يتحصّن مئات المقاتلين والمدنيّين وفق السلطات الأوكرانيّة. بينما استؤنفت أمس الضربات الجوّية الروسية على المصنع.

وأعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده ستنسحب من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي إلى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

أما في دونباس، فأعلن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئاسة الأوكرانية، أن القوات الروسية "تركز جهودها في المنطقة الواقعة بين سلافيانسك كراماتورسك"، وهي منطقة تقع في إقليم دونيتسك.

إلى ذلك، أعلنت جمهورية دونيتسك "الانفصالية" إصابة 5 أشخاص بجروح جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

وقالت بعثة جمهورية دونيتسك لدى مركز التنسيق المشترك للرقابة على وقف إطلاق النار في دونباس إنه وبحسب المعلومات الواردة فقد أصيب خمسة مدنيين بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية.

وبخصوص تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي أن بلاده زودت حتى الآن أوكرانيا بأسلحة بلغت قيمتها 1,6 مليار دولار منذ بدء التحرك العسكري الروسي.

وقال مورافتسكي بعد لقائه في مع نظيره الأوكراني دينيس شميغال: "حتى الآن، نقلت بولندا إلى جارتنا الشرقية معدات عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات زلوتي، أي أكثر من 1,6 مليار دولار".

وأشار إلى أن "هذه المعدات تنقذ السيادة الأوكرانية والبولندية والأوروبية".

ووقع رئيسا وزراء البلدين خلال اجتماعهما في مدينة كراكوف البولندية على اتفاق تعاون في مجال السكك الحديد والشحن لنقل البضائع الأوكرانية، حيث يتيح لكييف تجاوز الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية.

كما وصفا العقوبات ضد روسيا بأنها "غير كافية بشكل واضح"، ودعيا مرة أخرى إلى فرض عقوبات جديدة على قطاعات النفط والغاز والفحم الروسية.

كما أعلنت فرنسا أنها ستسلم صواريخ ميلان المضادة للدبابات ومدافع قيصر. ويفترض أن يتدرب جنود أوكرانيون في فرنسا على طريقة التعامل معها اعتباراً من السبت.

توضيح حول الأنشطة البيولوجية العسكرية

من جانبها، طالبت الصين الولايات المتحدة بتقديم توضيح شامل ومفصل لأنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، ومعارضتها لأي تحقيق تعددي حول هذه النشاطات التي كشفها التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أمس الجمعة: "الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تقديم تفسير مقنع بشأن أنشطتها البيولوجية العسكرية... هناك غموض بل وتناقضات في بيانات الولايات المتحدة حتى الآن، مما فاقم مخاوف المجتمع الدولي".

وتابع: "كم عدد منشآت التعاون البيولوجي الأميركية الموجودة حول العالم؟.. كم عدد العينات البيولوجية التي أخذتها الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وما الغرض من استخدامها؟.. ما هي المعلومات الحساسة التي لا يسمح لأوكرانيا الكشف عنها بموجب الاتفاقية؟.. هل أجرت الولايات المتحدة أي أبحاث خارجية خطيرة ممنوعة في الولايات المتحدة؟".

(ش ع)