​​​​​​​كييف تعلن أن قواتها قد تتراجع أمام التقدم الروسي في الشرق

قالت أوكرانيا الجمعة إن "قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوهانسك لتجنب الأسر مع التقدم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق"، في تغيير كبير لتطورات الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

وربما يقرب الانسحاب الأوكراني الرئيس فلاديمير بوتين من هدفه المعلن المتمثل في السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا بالكامل.

وحققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في المنطقتين اللتين تكونان معاً حوض دونباس، بينما قصفت "مدناً وبلدات وحولتها إلى أنقاض".

وقال سيرغي جايداي حاكم منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا إن "القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك"، التي قال جايداي سابقاً إن "90 بالمئة من مبانيها تعرضت للدمار".

وقال جايداي على تيليغرام "لن يتمكن الروس من السيطرة على منطقة لوهانسك في الأيام المقبلة كما توقع المحللون"، في إشارة إلى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك الواقعة على الجانب الآخر من نهر سفريسكي دونيتس.

فيما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الجمعة، تصنيف ديون أوكرانيا، وقالت إن آفاقها سلبية بسبب التداعيات المستمرة للتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا والتوقعات بأن النزاع لن ينتهي قريباً.

وشمل التخفيض ديون أوكرانيا طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية من "بي-/ بي" إلى "سي سي سي+/ سي" بسبب "توقع فترة طويلة من عدم استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد".

إلى ذلك، أعلن وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف الجمعة، أن بلاده تتوقع تحقيق تريليون روبل إضافي من عائدات النفط والغاز هذا العام، مضيفاً أن جزءاً من المكاسب الاستثنائية سينفق على التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال الوزير في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي "نتوقع أن نحقق ما يصل إلى تريليون روبل (14,4 مليار دولار) من عائدات النفط والغاز الإضافية، وفق التوقعات التي وضعناها مع وزارة التنمية الاقتصادية".

(م ش)