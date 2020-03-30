​​​​​​​كينو كبريئل : لم يهرب أحد من سجن الحسكة والوضع تحت سيطرة

شهد سجن "الصناعة في حي غويران" والذي يضم الآلاف من مرتزقة داعش الأجانب أعمال تخريب، في محاولة من المرتزقة الهرب، وسط تطويق قوات مكافحة الإرهاب وقوات التحالف للمكان، وتحليق الطيران فوق المنطقة.

وفي هذا السياق وحول الأحداث التي ظهرت يوم أمس، أصدر المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، كينو كبريئل، بياناً كتابياً نُشر على الموقع الرسمي لقسد، شرح فيه مجريات الأحداث التي جرت أمس، وكذّب فيها الأخبار التي نُشرت حول هروب عدد من المرتزقة.

وأشار كينو كبريئل في بيانه إلى أن مرتزقة داعش الموجودين في أحد سجون مدينة الحسكة أقدموا يوم أمس على خلع الأبواب الداخلية لزنزانات السجن، وإنشاء فتحات في جدران المهاجع"، وأضاف: "تمكنوا من السيطرة على الطابق الأرضي من السجن".

ونوه كبريئل أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تدخلت على الفور، وتمكنت من السيطرة على الوضع، وإنهاء حالة الفوضى التي افتعلها مرتزقة داعش، وتابع بالقول "تم تأمين المركز وجميع المعتقلين الموجودون داخله".

وأكد الناطق باسم قسد عدم حدوث أي هروب من السجن، وقال في هذا السياق "نؤكد عدم حصول أي حوادث هروب للمعتقلين، وأن الوضع في المعتقل تحت السيطرة بشكل كامل".

واختتم البيان بالقول: "هذه الحوادث تؤكد مرة أخرى قدرة قوات سوريا الديمقراطية على تأمين إرهابيي داعش، ولكن تبين أننا بحاجة إلى المزيد من الدعم من المجتمع الدولي والتحالف الدولي ضد داعش، من أجل تأمين الحماية القصوى لمراكز الاحتجاز والمخيمات التي تضم إرهابيي داعش وأفراد عائلاتهم".

(هـ ن)

ANHA