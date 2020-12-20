​​​​​​​كينو كبرئيل: ملتزمون بحق الدفاع المشروع والرّدّ على الهجمات الّتي تتعرّض لها المنطقة

على الرّغم من عقد اتفاقيتين لوقف إطلاق النار في مناطق شمال وشرق سوريا عقب هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول 2019، الأول بين أمريكا وتركيا في 17 تشرين الأول، والثاني في 22 من الشّهر ذاته بين تركيا وروسيا، إلّا أنّ تركيا لم تلتزم بعملية وقف إطلاق النار، وما تزال مستمرّة بهجماتها على المنطقة، في حين تلتزم كل من روسيا وأمريكا الصّمت حيال هذه الهجمات.

ومنذ يوم الخميس، يشنّ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجمات مكثّفة على ناحية عين عيسى وقراها، وفي هذا السياق تحدّث الناطق الرسميّ باسم قوات سوريا الديمقراطيّة كينو كبرئيل لوكالتنا، وأوضح أنّ تركيا وعبر هجماتها المستمرة "تودّ فرض واقع مختلف أو إجبار قوات سوريا الديمقراطية والقوات الروسية على تغيير مواقع وجودها، بالإضافة إلى كسب سيطرة جديدة على الأرض".

′قواتنا تصدت لجميع الهجمات الاحتلال وافشلت مخططاتهم′

وأكّد كبرئيل أنّ قواتهم تصدّت لجميع هجمات الاحتلال التركي، وأحبطت المخططات التركية، وقال: "مخططات تركيا واضحة بصدد الشمال السوريّ، وهذا ما رأيناه في الأعوام السابقة، عبر شنّها هجمات ضدّ مناطق الإدارة الذاتية".

وحول موقف الدول الضامنة روسيا وأمريكا من الهجمات التركية، أوضح كبرئيل أنّ "هناك رفضاً كاملاً لهذه الهجمات، والمحاولات التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها"، ولكنّه بيّن في الوقت ذاته أنّ الموقف الرسمي للدول الضامنة يخضع لسياسة المصالح القائمة بين القوى الدولية وتركيا كقوى إقليمية، وأضاف: "وهذا الأمر ليس بالغريب وشاهدناه خلال مختلف سنوات الصراع، ويجب ألّا ننتظر شيئاً مختلفاً".

′ملتزمون بالدفاع المشروع′

وأكّد الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية أنّ قواتهم ملتزمة بالاتفاقات الّتي أُبرمت وملتزمة بعملية وقف إطلاق النّار، ولكنّه قال: "نحن ملتزمون أيضاً بحقّنا في الدفاع عن أنفسنا، والرد على الهجمات التي تتعرّض لها المنطقة، وعلى القوى الأخرى التي أبرمت الاتفاقات الرد على الانتهاكات التي تحصل".

وفنّد كينو كبرئيل ادّعاء بعض القوى بأنّ الاتفاق الأخير الذي أُبرم مؤخّراً في 9 كانون الأول بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الروسية وقوات الحكومة السورية، والذي تضمّن تشكيل 3 نقاط مراقبة في ناحية عين عيسى، بأنّ قوات سوريا الديمقراطية ستسلّم الناحية للحكومة السورية، وقال: "لا يوجد شيء من هذا القبيل، لو كان هناك شي بهذا الحجم لأعلنّا عنه بشكل رسمي".

وفي ختام حديثه، أكّد كينو كبرئيل أنّ تركيا تستمرّ في تهديداتها وهذا جزء من سياساتها في المنطقة والشرق الأوسط عموماً.

(ح)

ANHA