​​​​​​​كينو كبرئيل يكذّب الادعاءات التركية ويدعوها إلى احترام الاتفاقيات الموقعة

تشهد المناطق التي احتلتها تركيا ومرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" فلتاناً أمنياً كبيراً، وهناك اشتباكات بين المرتزقة بشكلٍ شبه يومي.

الاحتلال التركي يعمل منذ مدة على تزوير الحقائق التي تجري في المناطق المحتلة، وتنشر أخبار وتصاريح كاذبة حول قيام قوات سوريا الديمقراطية بهذه العمليات.

وحول ما تحاول الآلة الإعلامية للاحتلال التركي نشره ومن شأنها تزوير الواقع المعاش في تلك المناطق، أصدر المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبريئل، بياناً كتابياً إلى الرأي.

وجاء في البيان:

"ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الأخبار والتصريحات الملفقة من قبل عدد من الحسابات الرسمية لوزارة الدفاع التركية على الانترنت ومنها الحساب الرسمي لمجلس الأمن القومي التركي، والتي تنشر أخبار ومعلومات كاذبة حول الأوضاع والتطورات العسكرية في مناطق رأس العين وتل أبيض المحتلة ومنطقة تل رفعت.

إننا في قوات سوريا الديمقراطية نؤكد أن جميع هذه المعلومات والأخبار عارية عن الصحة، ومحاولة بائسة لتحريف حقيقة ما يجري على الأرض من ناحية الالتزام الكامل لقواتنا بواجباتها نحو الاتفاقات الموقعة بهذا الخصوص، وعدم وجود أي تواجد عسكري لقواتنا في المناطق المذكورة، بينما الواقع هو استمرار القوات التركية ومجموعات المرتزقة الموالية لها في قصف القرى المحيطة بمناطق العمليات، مما أدى إلى إصابات مختلفة في صفوف المدنيين وتخريب للبنى التحتية في تلك المناطق.

نؤكد مرة أخرى على التزامنا الكامل بواجباتنا تجاه شعبنا وشركائنا، ورفضنا لمثل هذه الأساليب الدعائية، ودعوتنا لتركيا إلى احترام الاتفاقات الموقعة مع شركائنا في المنطقة".

(هـ ن)

ANHA