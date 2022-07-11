​​​​​​​كيف قرأت الصحف العالمية زيارة بايدن إلى المنطقة وتأثيراتها على ملفات الشرق الأوسط؟

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تأثيرات زيارة الرئيس الأميركي على منطقة الشرق الأوسط.

رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط محاولة عالية المخاطر لإعادة العلاقات السعودية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "تمثل رحلة الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع خطوة نحو سياسة خارجية أميركية أكثر تقليدية مع المملكة العربية السعودية، حيث دفعته حقائق دبلوماسية النفط والجغرافيا السياسية إلى التنازل عن وعود حملته الانتخابية بعزل المملكة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وأدى التحول في أولويات الولايات المتحدة إلى تباين صارخ في وجهات النظر التي طرحها المسؤولون الأميركيون والسعوديون حول كيفية سير الزيارة.

يقول بايدن وكبار مساعديه إنهم يركزون على قمة الدول العربية حيث سيختلط الرئيس مع العديد من رؤساء الدول، وليس على لقاء وجهاً لوجه مرتقب للغاية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لا يزال قائماً. وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس سيلتقي بالملك سلمان البالغ من العمر 86 عاماً وفريق قيادته الذي يضم الأمير محمد.

ومع ذلك، يقول المسؤولون السعوديون إنه ستكون هناك تبادلات جوهرية بين الأمير محمد والرئيس بشأن مجموعة من الموضوعات ووصفوا القمة بأنها هامشية.

أشارت الرياض إلى أنها تريد الاعتراف بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية للأمير محمد، والضمانات بأن الولايات المتحدة ستدعم ظهرها وسط تهديدات إيران، حيث توقفت مبادرة بايدن الخاصة بالشرق الأوسط. ويريد الأمير محمد تبديد الجدل بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس يعتزم مناقشة سجل حقوق الإنسان السعودي، الأمر الذي عزز تعهد حملته بمعاملة البلاد كمنبوذة. لكن المسؤولين السعوديين يقولون إنهم من غير المرجح أن يقدموا أي تنازلات في مجال حقوق الإنسان وأنهم غير مستعدين للتخلي عن تحالف إنتاج النفط مع موسكو، والذي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه جزئياً على ارتفاع أسعار النفط.

بدون إحراز تقدم كبير في قضايا الطاقة أو حقوق الإنسان، يشعر بعض حلفاء الرئيس بالقلق من أنه قد يعود إلى الولايات المتحدة خالي الوفاض إلى حد كبير وغير قادر على الترويج لجهود جديدة لمعالجة التضخم المرتفع، وهو مصدر قلق كبير للناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. قال مسؤولون أميركيون إن بايدن يعتزم إثبات أن الرحلة تهدف إلى تعزيز المصالح المحلية.

وقال مسؤولون أميركيون إن مسار رحلة الرئيس كان لا يزال متقلباً في الأيام التي سبقت القمة التي استمرت أربعة أيام، حيث سافر كبير مستشاريه للشرق الأوسط إلى المملكة الأسبوع الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، مما يؤكد الصعوبات التي تطرحها الرحلة.

إن الدافع وراء التحول نحو استراتيجية أميركية أكثر تقليدية في الشرق الأوسط، جزئياً، هو تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم في الولايات المتحدة، والذي يثبت أنه يمثل مسؤولية سياسية كبيرة لبايدن".

مصادر إسرائيلية: من غير المرجح أن يعلن بايدن عن ميثاق دفاع إقليمي خلال زيارته للشرق الأوسط

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية إنه "على الرغم من الآمال في أن تؤدي زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل والخليج هذا الأسبوع إلى اتفاق دفاع بين إسرائيل والدول العربية في المنطقة، فإن احتمال الإعلان عن مثل هذا الاتفاق في الوقت الحالي ضعيف.

وقالت مصادر مطلعة على الخطة إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى إرساء الأساس لتحالف أمني مع الدول العربية يربط أنظمة الدفاع الجوي لمكافحة هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية في الشرق الأوسط.

وتحدثت المصادر الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" عن تعقيد تشكيل مثل هذا التحالف بين إسرائيل والدول العربية، وكذلك الخلافات الداخلية في إسرائيل بشأن فعاليته.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع خلال الزيارة توقيع اتفاقية ثنائية "مهمة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتناول القضايا الأمنية والاقتصادية.

في الوقت نفسه، قال دبلوماسيون عرب للصحيفة إن دول الخليج أقامت علاقات أوثق مع الصين وروسيا في السنوات الأخيرة، وبالتالي لا تنظر إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل كحلفاء محتملين يحتاجون إلى الاعتماد عليهم - لكنهم يدركون أن لديهم حاجة استراتيجية للحفاظ على الاتصال مع واشنطن.

وأكدت المصادر الدبلوماسية أنه على الرغم من أن المملكة العربية السعودية لا تنكر الحاجة إلى تعزيز العلاقات الأمنية والاستخباراتية مع إسرائيل، إلا أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل تطبيع العلاقات رسمياً.

وقال مصدر فلسطيني رفيع شارك في المحادثات الأخيرة بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس لصحيفة "هآرتس" إن السعوديين قد يتفقون على عدة إجراءات رمزية فيما يتعلق بإسرائيل، لكنه قال أيضاً إن التطبيع ليس مطروحاً على الطاولة على الفور.

وقال المصدر إن السعوديين أكثر انتباهاً للقضية الفلسطينية ولن يمضوا قدماً قبل أي محادثات سلام إسرائيلية فلسطينية".

إيران تنتقد خطة الدفاع الجوي الأميركية الإقليمية قبل زيارة بايدن

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "وصفت إيران خطط الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي مع حلفائها في الشرق الأوسط، المقرر مناقشتها خلال زيارة الرئيس جو بايدن الإقليمية المقبلة، بأنها "تهديد".

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي يوم الخميس إن "تعاوناً أكبر" في قضايا مثل الدفاع الجوي، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة طهران، سيكون على جدول أعمال بايدن أثناء زيارته للشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكناني في وقت متأخر السبت إن "اقتراح هذه القضية استفزازي والجمهورية الإسلامية الإيرانية تنظر إلى هذه التصريحات على أنها تهديد للأمن القومي والإقليمي".

وتابع "محاولة خلق مخاوف أمنية جديدة في المنطقة لن يكون لها سوى إضعاف الأمن الإقليمي المشترك وخدمة المصالح الأمنية للنظام الصهيوني"، في إشارة إلى إسرائيل.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في دول الخليج إيران بزعزعة استقرار المنطقة ببرنامجها للصواريخ الباليستية ودعم الميليشيات المسلحة.

وقال الكناني إن واشنطن تثير مثل هذه القضايا "لغرض وحيد هو الخوف من إيران وخلق الخلاف بين دول المنطقة".

وأضاف أن "أي عمل أساسي لزيادة وجود ودور الولايات المتحدة في آليات الأمن الإقليمي لن يؤدي إلا إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب".

وتأتي تصريحاته وسط تصاعد التوترات بين إيران والقوى الغربية حيث توقفت المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 منذ آذار".

(م ش)