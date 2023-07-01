​​​​​​​كيف مر عيد الأضحى على اليمنيين وما أمنياتهم؟

لا تزال آثار الحرب والحصار الاقتصادي تؤثر في مناسبات الأعياد في اليمن، وتنعكس سلباً على مشاعر الفرح في أذهان الأطفال والكبار والتجار والمواطنين، حيث غابت معظم تفاصيل الاحتفاء بالعيد عنهم، فالبعض لا يمتلك كسوة جديدة لأطفاله، ولم يحصل على بقية المستلزمات العيدية الضرورية، كون الحرب وظروفها الصعبة والانقطاع المستمر للمرتبات منذ أكثر من خمس سنوات، حوّلت طقوس الاحتفال بعيد الأضحى المبارك إلى معاناة مريرة ونكهة خالية من أي علامات للفرح والشعور بالبهجة.

وعبّر المواطنون عن أملهم في انتهاء الحرب والحصار الاقتصادي وفتح الموانئ والمطارات وصرف المرتبات لتخفيف معاناة الناس المتفاقمة.

وأشاروا في رصد لوكالتنا لواقع عيد الأضحى في البلاد، إلى أن "ضعف القدرة الشرائية الناتجة عن الحصار الاقتصادي ومنع صرف المرتبات أدت إلى عدم قدرة الناس على شراء الحاجيات الضرورية، ناهيك عن الكماليات من مكسرات وملابس العيد وغيرها".

ودعا المواطنون كل الدول المشاركة في الحصار والحرب على اليمن، إلى مراجعة نفسها وفكّ الحصار، وتطبيع الأوضاع لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعيش أوضاعاً صعبة نتيجة الحرب والحصار.

(أم)

ANHA