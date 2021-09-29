​​​​​​​كوشنير في لقاء مع الإدارة الذاتية: نقص المياه خطر كبير وعاجل

وبحسب موقع دائرة العلاقات الخارجية، فإن الوفد الضيف اُستقبِل من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، عبد الكريم عمر، وعضو الهيئة الإدارية في الدائرة، سناء دهام.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان حول مواضيع هامة، أبرزها قطع تركيا المياه عن المنطقة والعملية السياسية ومحادثات السلام والحوار الكردي الكردي، على ما أفاد الموقع.

وأوضح أن "عبد الكريم عمر، وضع الوفد الضيف بصورة آخر المستجدات على الساحة، موضحاً أن التهديدات والهجمات التركية مستمرة على عدة مناطق في شمال وشرق سوريا. كما أن الانتهاكات تحدث بشكل يومي من قبل تركيا والفصائل التابعة لها في المناطق المحتلة؛ من قتل وتعذيب وخطف واغتصاب واستيلاء على ممتلكات المدنيين وتغيير ديمغرافي".

وقال عمر بحسب ما نقله موقع دائرة العلاقات الخارجية: "إننا نشدد على ضرورة إعادة النظر بقرار إغلاق معبر تل كوجر، والذي يحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى خمسة ملايين نسمة تعيش في المنطقة، كما إن وباء كورونا يستمر بالانتشار بشكل كبير، وهناك حاجة ملحّة لإيصال اللقاح والمستلزمات الطبية لسكان المنطقة".

فيما أكد كوشنير بخصوص المنتدى الدولي للمياه "أهمية مشاركتهم بهذا المنتدى، ولكن كان كالصدمة بالنسبة له نقص المياه هنا، حيث أن هذا النقص سيؤثر على الشعب الذي لن يحصل على ما يكفي من الطعام ومن الماء للشرب، ولن يكون هناك ما يكفي من المياه للزراعة. لذلك يُعدّ هذا المؤتمر تنبيهاً حقيقياً في إخبار الجميع بأنها مشكلة دولية، وهذا ما سيكون له تأثير على كل من سوريا والعراق أيضاً، من هنا نرى أن الخطر كبير وعاجل".

وبدوره، شدد آلان بوانية، على أهمية الدفاع عن حق المدنيين في الماء، حيث لا أحد يعلم ما يحدث في المنطقة، وعبّر عن سعادته لمشاركته في المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا وقال: "لقد اكتشفت أن تركيا تقطع المياه عن المواطنين في هذه المنطقة، وهذا غير مقبول للجميع في العالم على الإطلاق، ويجب الدفاع عن هذه القضية من أجل المدنيين".

وأضاف إن "لدى الإدارة الذاتية الفرصة للمشاركة في منتدى الطقس الدولي القادم في داكار في آذار 2022، ويمكنها شرح حقيقة الوضع هنا. وأعتقد أن الرأي العام سيكون مع الإدارة الذاتية. كما أنه من واجب مؤسسات الأمم المتحدة المساعدة في مثل الحالات، ونجدد من غير المقبول على الإطلاق قطع المياه عن الناس هنا وفي كل مكان"، وفقاً للموقع.

(س ر)

ANHA