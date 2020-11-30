​​​​​​​كوشنر يتوجه إلى الدوحة والرياض لرأب الصدع في منطقة الخليج

ومن المتوقع أن ينصبّ تركيز المحادثات على رأب الصدع بين قطر ودول عربية أخرى، بحسب مسؤولين أخبروا صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الزيارة ستركز خصوصًا على حل الخلاف القائم بين قطر والتحالف الذي تقوده السعودية، لكن قد يكون هناك عدد من القضايا الأخرى على جدول الأعمال.

وتأتي زيارة كوشنر بعد أيام على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في عملية تتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عنها، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وبدأ الوقت ينفد بالنسبة لترامب الذي سيتعين عليه مغادرة البيت الأبيض بعد أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

وحاول كوشنر إبرام العديد من الصفقات في المنطقة، وأقام صداقات مع شخصيات خليجية، بمن فيهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن كوشنر سيرافقه في هذه الزيارة آفي بيركوفيتش، مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، وبريان هوك، المبعوث الأمريكي السابق لإيران.

(م ش)