​​​​​​​كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بردّ قوي

وجّهت كوريا الشمالية انتقادات للولايات المتحدة بسبب تقرير للبنتاغون صدر مؤخراً، وصفها بأنها "تهديد مستمر بسبب أسلحة الدمار الشامل التي تملكها".

وقالت بيونغ يانغ، اليوم، إنها ستواجه أي عدوان أو استفزازات أميركية "باستراتيجية الرد الأكثر قوة واستدامة".

يأتي هذا بعد إصدار البنتاغون الأسبوع الماضي النسخة غير السرية من "استراتيجيته لعام 2023 لمكافحة أسلحة الدمار الشامل"، والتي تصف تحديات أسلحة الدمار الشامل وطرق التصدي لها.

وجاء في التقرير أنه "في حين تمثل الصين وروسيا التحديات الرئيسة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، فإن كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة تظل تهديدات إقليمية مستمرة يجب التعامل معها أيضاً"، وفقاً للأسوشيتد برس.

هذا التراشق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمر معتاد، لكنه يأتي مع تصاعد المخاوف من تكثيف بيونغ يانغ لجهودها من أجل إبرام صفقة أسلحة مع روسيا، ما يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية رسمية "الولايات المتحدة كشفت للتو عن نيتها الخطيرة المتمثلة في العدوان الذي ينتهك بشكل خطير سيادة وأمن كوريا الشمالية، وغيرها من الدول المستقلة ذات السيادة من خلال تهديدها بأسلحة الدمار الشامل، وتحقيق طموحها الجامح من اجل الهيمنة العسكرية عالمياً".

(س ع)