​​​​​​​كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين وغروسي يحذر وواشنطن تهدد

نفذت كوريا الشمالية الجمعة، عملية إطلاق جديدة لصاروخين بالستيين قصيري المدى حسبما أعلنت كوريا الجنوبية.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي الجمعة، بينما تختتم سول تدريبات كبيرة استمرت نحو أسبوعين بهدف ردع جارتها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصاروخين البالستيين قصيري المدى أُطلقا من منطقة تونغتشون بإقليم كانغوون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، بعد أربعة أيام من إطلاق البلدين طلقات تحذيرية قبالة الساحل الغربي وسط التوتر المتصاعد.

وحذرت سول من أن كيم جونغ أون قد يكون على وشك إجراء تجربة نووية أخرى، كما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن العالم "يحبس أنفاسه" قبل تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية ستكون "تأكيداً جديداً" على أن برنامجها النووي "يتقدم بكامل طاقته".

وصرح غروسي للصحافة على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "الجميع يحبسون أنفاسهم لأن تجربة نووية أخرى ستكون تأكيداً جديداً لبرنامج نووي يتحرك بكامل قوته بطريقة مثيرة للقلق بشكل لا يصدق". مضيفاً: "مزيد من الاختبارات يعني بالطبع أنهم يحسّنون الاستعدادات وبناء ترسانتهم، لذلك نحن نتابع ذلك من كثب، نأمل ألا يحدث ذلك، لكن المؤشرات للأسف تشير إلى الاتجاه الآخر".

كما حذر البنتاغون في إستراتيجيته النووية الجديدة المنشورة الخميس من أن تنفيذ كوريا الشمالية ضربة نووية سيعني "نهاية نظام" بيونغ يانغ، وقالت وزارة الدفاع الأميركية في الوثيقة إن "أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها سيكون مرفوضاً وسيؤدي إلى نهاية هذا النظام، ليس هناك أي سيناريو يستطيع نظام كيم أن يستخدم فيه أسلحة نووية ويبقى".

(م ش)