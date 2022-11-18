​​​​​​​كوريا الشمالية تطلق صاروخاً عابراً للقارات يصل مداه للولايات المتحدة

أعلن جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات على ما يبدو، لكن عملية الإطلاق هذه باءت بالفشل وفقاً لسول وطوكيو.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يوم من إطلاق بيونع يانغ صاروخاً أصغر، وتحذيرها من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا إن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ "سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان" قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، مشيراً إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.

وأضاف كيشيدا "احتجينا بشدة لدى كوريا الشمالية التي تكرر الأعمال الاستفزازية بوتيرة غير مسبوقة، نؤكد مجدداً بشدة أن هذا أمر غير مقبول إطلاقاً"، وتابع رئيس الوزراء "اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يجب أن تنسق في شكل وثيق للعمل على النزع الكامل للسلاح النووي لكوريا الشمالية".

ومن جانبها، ذكرت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن الصاروخ هو الأبعد مدى الذي تطلقه كوريا الشمالية ومصمم لحمل رأس نووي يمكنه أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة، وهو ما كرره وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا قائلاً إن "الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم الجمعة يمكن أن يطال أرض الولايات المتحدة".

وأوضح هامادا" تظهر الحسابات المستندة إلى مسارات الطيران أن مدى الصاروخ يمكن أن يتجاوز 15 ألف كيلومتر، تبعاً لوزن الرأس الحربي وعوامل أخرى وبالتالي فإن البر الرئيسي للولايات المتحدة في متناول اليد".

وتعقد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اجتماعاً اليوم مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.

وأطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخاً بالستياً قصير المدى، وحذرت وزيرة خارجيتها تشوي سون هوي من "ردود عسكرية أعنف" على التحركات الأميركية لتعزيز وجودها العسكري، قائلة إن واشنطن تقوم "بمقامرة ستندم عليها".

وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية نددت تشوي بقمة ثلاثية عقدت الأحد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان انتقد خلالها زعماء تلك البلدان اختبارات الإطلاق الصاروخي التي تجريها بيونغ يانغ وتعهدوا بتعاون أمني أكبر.

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عدداً قياسياً من اختبارات إطلاق الصواريخ التي تحظرها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجها الصاروخي والنووي.

(م ش)