ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، السبت، أن الصواريخ انطلقت على بعد حوالي 130 كيلومتراً باتجاه البحر الغربي لكوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية هذا الأسبوع عشرات الصواريخ في البحر، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات أدى إلى تحذيرات بالإخلاء في شمال اليابان، وسيرت طائرات حربية داخل أراضيها.

ووصفت كوريا الشمالية أعمالها العسكرية بأنها رد مناسب على التدريبات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي وصفتها بأنها عرض لـ "هستيريا المواجهة العسكرية" الأميركية.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع في سول لوكالة فرانس برس أنّ قاذفة استراتيجيّة أميركيّة من طراز "بي-1 بي" ستُشارك في التدريبات الجوّية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبيّة السبت، في استعراض للقوّة بعد عمليّات الإطلاق الصاروخيّة التي نفّذتها كوريا الشماليّة".

(م ش)