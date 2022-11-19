​​​​​​​كوريا الشمالية تهدد باستخدام أسلحة نوويّة ومجلس الأمن يبحث ملف بيونغ يانغ

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم السبت، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون توعّد بأن يكون ردّ بيونغ يانغ حازماً وباستخدام القنبلة الذرّية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن بيونغ يانغ "ستردّ بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة".

وأشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، الجمعة.

ومنذ أن أعلن كيم في أيلول/ سبتمبر أن كوريا الشمالية كرست رسمياً سياسة تجعل من وضعها النووي أمراً "لا رجعة فيه"، عززت واشنطن التعاون الأمني الإقليمي، بما في ذلك عبر إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتبحث عن طرق لتعزيز الحماية التي توفرها لسول وطوكيو.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أن كيم انتقد ما أسماه "تدريبات حرب العدوان" وقال إنه إذا استمرت الولايات المتحدة في توجيه تهديدات ضد بلاده، فإن بيونغ يانغ "سترد بحزم على الأسلحة النووية بأسلحة نووية وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة".

وأفاد جدول أعمال مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد اجتماعاً يوم الإثنين القادم لبحث الملف الكوري الشمالي، بعد أن أجرت بيونغ يانغ تجربة جديدة على صاروخ باليستي عابر للقارات، الجمعة.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قال في وقت سابق إن أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية كانت على "صاروخ طويل المدى يمكنه إصابة العديد من البلدان"، مضيفاً أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يجتمع لمناقشة ذلك الأمر.

ومن جانبها، طلبت اليابان من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بشأن الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية.

وفي أحدث إدانة، انتقد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقوة الإطلاق الكوري الشمالي لصاروخ بالستي، مكرراً دعوته لبيونغ يانغ "بالتوقف فوراً عن اتخاذ أي خطوات استفزازية أخرى"، وذلك وفق ما صرح به نائب الناطق باسمه، فرحان حق.

وأضاف حق أن غوتيريش دعا كوريا الشمالية أيضا الى الانصياع لقرارات مجلس الأمن التي تحظر إطلاق الصواريخ البالستية، وأن تتخذ "على الفور خطوات لاستئناف الحوار المؤدي الى سلام مستدام ونزع كامل قابل للتحقق للسلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية".

(د ع)