​​​​​​​كورونا...أكثر من160 ألف حالة وفاة وانهيار القطاع الصحي العالمي والدول تبحث عن أجهزة تنفس

وشُخصت رسمياً أكثر من 2,332,456 إصابة في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي وباء كورونا، ومن أصل الإصابات بمرض كوفيد-19، شفي 600,006 شخص على الأقل حتى اليوم.

وفيما يلي أبرز تطورات الوباء ليوم الأحد 19 أبريل:

الصين أعلنت عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها تسع حالات وافدة، وهو أقل عدد منذ 13 مارس، وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية الصحية قولها إنه خلال آخر 24 ساعة ارتفع إجماليا عدد الإصابات إلى 82735 فيما استقر إجمالي الوفيات بالفيروس عند 4632.

وأعلنت كوريا الجنوبية ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها سيول رقما أحادياً لحالات الإصابة بكورونا .

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الحالات الجديدة خمس حالات واردة من الخارج. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 234 حالة.

وأظهرت بيانات لمعهد روبرتكوخ للأمراض المعدية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا 2458 حالة، إلى 139897 حالة، ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت .

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 184 حالة إلى 4294 حالة، في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت، و299 حالة يوم الجمعة.

وفي السياق ذاته، تسعى كافة البلدان لشراء المعدات الصحية المطلوبة بشدة في هذه الفترة الاستثنائية والتي قد يمكن بواسطتها إنقاذ حياة إنسان.

ومع ما تواجهه أنظمة الرعاية الصحية تحت ضغط الفيروس الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص، يحذر الخبراء من أن كوفيد-19 الملقب بـ"عدو البشرية" يمكن أن يدمر البلدان التي تفتقر إلى معدات الرعاية الصحية والبنية التحتية المناسبة.

ومن بين تلك الأجهزة التي يحتاجها المرضى والعالم بشدة، تبرز أجهزة التنفس الصناعي التي لا غنى عنها للعديد من الحالات.

فبينما تحاول دول عدة إنتاج أجهزة التنفس الصناعي بأي ثمن، نجد أن دولة مثل جنوب السودان لا تملك سوى 4 أجهزة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، أي جهاز واحد لكل 3 ملايين شخص.

كما أن جنوب السودان لا تضم سوى 24 سريرًا لوحدة العناية المركزة، وفقًا لبيانات من لجنة الإنقاذ الدولية (IRC).

وتقول المنظمة غير الحكومية إن بوركينا فاسو لديها 11 جهازاً، وسيراليون 13، وجمهورية أفريقيا الوسطى 3 ، بينما تمتلك فنزويلا 84 سريراً لوحدة العناية المركزة لعدد سكان يبلغ 32 مليون نسمة، بينما نجد أن 90% من المستشفيات بها تواجه نقصاً في الأدوية والإمدادات الحيوية.

وقالت إلينور رايكس ، نائبة رئيس اللجنة: رأينا بالفعل كيف أن الوباء سحق الأنظمة الصحية بسرعة في البلدان ذات الأنظمة الصحية المتقدمة نسبيًا" (..) والآن هناك بالفعل سبب عاجل للقلق بشأن الكيفية التي ستواجه بها الأنظمة الصحية الأضعف الفيروس (في حال تفشيه أكثر)".

(آ س)