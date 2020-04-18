​​​​​​​كورونا...154 حالة وفاة والوباء يعود إلى الصين بقوة مجدداً

ورغم الإجراءات العالمية للتصدي لفيروس كورونا، ما زال الوباء ينتشر بشكل سريع في جميع أنحاء العالم مخلفاً عدداً كبيراً من الوفيات حيث وصل عدد المصابين إلى 2,251,768، أما المتعافون وصل عددهم إلى 574,383، فيما توفي 154,295 شخصاً بالفيروس التاجي والإحصائيات هي كالتالي:

الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير/شباط هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات حيث سجلت 2985 حالة وفاة خلال 24 ساعة، لتصل الحصيلة فيها إلى 34575 وفاة من أصل 683786 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 56546 على الأقل.

الصين سجلت 1290 حالة وفاة جديدة بعد إعلان مجلس مدينة ووهان إجراء مراجعة لعدد الضحايا.

وزارة الصحة السودانية سجلت 30 إصابة جديدة إضافة إلى 4 وفيات.

هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أعلنت عن وفاة أول حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وزارة الصحة المصرية سجلت171 حالة إصابة جديدة وتسع حالات وفاة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 646.

فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ألف شخص في أفريقيا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول.

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الجمعة تسجيل 281 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 2564.

وزارة الدفاع الفرنسية: 1081 نتيجة إيجابية بين طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول".

ارتفاع عدد الوفيات في مستشفيات بريطانيا إلى 14576، فيما سجلت إيطاليا 575 وفاة وانخفاض ملحوظ بعدد الإصابات عند 355.

هولندا تعلن عن 144 وفاة و1235 إصابة جديدة، أما روسيا فأعلنت تسجيل 32008 إصابات.

وزارة الصحة القطرية سجلت 560 إصابة جديدة، فيما سجلت الكويت 134 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1658.

وأعلنت إيران يوم الجمعة تسجيل 89 وفاة جديدة ومجموع الوفيات يصل إلى 4958.

(آ س)