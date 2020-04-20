​​​​​​​كورونا يواصل حصد الأرواح في العالم باستثناء الصين

وبحسب الإحصائيات الرسمية بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد_19) في العالم حتى الآن 2,407,699, توفي منهم 165,093, في حين شفي من الفيروس 625,419 مصاب.

وقالت الصين، الاثنين، إنها لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، فيما تباينت الأرقام المعلنة صباح اليوم في دول أخرى.

وفي أحدث إشارات تعافي الصين من الفيروس الذي بدأ في التفشي فيها أواخر عام 2019، قالت بكين إنها لم تسجل أي وفاة بكورونا، لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس في عموم الصين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السودانية: ارتفاع عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا إلى 12 بعد تسجيل حالتين جديدتين, كما سجلت 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 92.

كما أكدت منظمة أطباء بلا حدود وفاة موظف إغاثة في نيجيريا بعد إصابته بكورونا.

أما ألمانيا والتي تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في عدد تسجيل الإصابات, أعلنت تسجل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4404، أما الإصابات الجديدة فقد بلغت 1775 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141672.

وفي وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شجع حكام الولايات على إعادة فتح الاقتصاد بصورة منتظمة, سجلت جامعة جونز هوبكنز 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية, وبلغ عدد المصابين في أمريكا التي تتصدر دول العالم في عدد الإصابات 759,696.

هذا وتشهد الهند ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا وأعلنت بلوغ عدد الإصابات إلى 17265 عقب تسجيل 1553 إصابة جديدة, وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 543 عقب تسجيل 36 وفاة جديدة.

كما أعلنت السلطات الهندية تبدأ اليوم تخفيف بعض قيود الحظر في بعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق عدم انتشار وباء كورونا.

وفي كوريا الجنوبية عاد الكوريون الجنوبيون للعمل وشهدت الحدائق والمراكز التجارية ازدحاماً بعد تخفيف التباعد الاجتماعي.

وفي وقت كانت تركيا تحتل المرتبة التاسعة عالمياً بعدد تسجيل الإصابات بعد أن تقدمت على إيران شرق أوسطياً, وصلت إلى المرتبة السابعة بعد أن تخطت الصين بؤرة الوباء, وبحسب الإحصاءات الرسمية بلغ عدد المصابين في تركيا 86,306 إصابة توفي منهم 2017.

أما إسرائيل التي سجلت 129 إصابة جديدة بوباء كورونا, ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و491 حالة, أعلنت عن جهاز جديد يمكنه الكشف عن الإصابة بفيروس كورنا خلال أقل من دقيقة, وسجلت حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 172 حالة، فيما تعافى نحو 3 آلاف و564 شخصاً من الوباء.

(رح)