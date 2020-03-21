​​​​​​​كورونا يسرع انتشاره في أوروبا ولا إصابات في الصين

وسجلت الاحصائيات الأخيرة إصابة 277,049شخص, فيما توفي 11,422, كما تعافى 91,986 مصاب.

ولليوم الثالث على التوالي، لم تسجل الصين إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

وسجلت وزارة الصحة العمانية أربع إصابات بفيروس كورونا لمواطنين، مضيفة أن العدد الكلي للإصابات بالفيروس بلغ 52، بينهم 13 حالة تماثلت للشفاء.

وفي ماليزيا ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1183.

وأعلنت سنغافورة، السبت، أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا، وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.

كما تم تسجيل 89 إصابة جديدة في تايلاند بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات.

وفي كوريا الجنوبية تم تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 8799.

وتخطّت إيطاليا الجمعة عتبة أربعة آلاف وفاة جراء وباء كورونا.

وأودى كورونا المستجد ب627 شخصا في ايطاليا في الساعات الـ24 الأخيرة، في عدد قياسي جديد يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من اربعة آلاف في هذا البلد الذي صار الأكثر تضررا في العالم.

وأعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر التجوال اعتبارا من صباح اليوم السبت وحتى إشعار آخر في إطار اجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأقرت ولايتي نيويورك وكاليفورنيا الأميركيتان واللتان تعدّان الرئة الاقتصادية للبلاد، وقف كل الأنشطة غير الأساسية ومنع التجمعات، ويعني القراران نحو 60 مليون شخص، ويشمل مدينتَي نيويورك ولوس أنجلوس ومنطقة سيليكون فالي.

كما أقرّت ولاية إلينوي التي تضم ثالث مدن الولايات المتحدة، أيْ شيكاغو، قرارَ "البقاء في المنزل" الذي تُعدّ قيوده أخف بقليل من قراري الولايتين الأخريين.

غير أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب استبعد الجمعة فرض حجر عام في كامل البلاد، فيما وسّعت الولايات المتحدة إغلاق الحدود البرية ليشمل المكسيك إلى جانب كندا.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الابيض "لا أعتقد أننا سنعتبر ذلك ضروريا يوما ما".

وفي شمال وشرق سوريا أعلنت هيئة الصحة اكتشاف جديد، توصلت إليه مختبراتها بعد بذل جهود مشتركة مع المعهد السويدي (PIS), ويتمكن هذا الاكتشاف من تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال 30 ثانية.

(ي ح)