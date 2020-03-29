​​​​​​​كورونا.. يحكم قبضته على أوروبا ووهان تحاول طي صفحة انتشاره

وسجلت آخر الإحصائيات إصابة 664,590, فيما توفي 30,890 شخص, كما تعافى 142,368 مصاب حول العالم.

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيطاليا عشرة آلاف حالة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلن الدفاع المدني السبت.

ومع تسجيلها 10023 وفاة، تكون إيطاليا البلد الأكثر تأثّرا في العالم بالوباء. وسجّلت بالمجموع 92 ألفا و472 إصابة، بينما واصلت حالات العدوى تباطؤها بمعدل +8,3 بالمئة الخميس و+7,4 بالمئة الجمعة و+6,9 بالمئة السبت.

وسجّلت إسبانيا 832 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية السبت، بينما أشار مسؤولون إلى أن الوباء اقترب على ما يبدو من بلوغ ذروته في البلاد.

وفي هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستوقف جميع الأنشطة الاقتصادية "غير الضرورية" لمدة أسبوعين لمنع تفشي الوباء.

وتحل حصيلة الوفيات في إسبانيا في المرتبة الثانية عالميا بعد إيطاليا إذ بلغت 5690.

وباتت الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 مع 115547 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 891 حالة.

وفي إيران بلغت حصيلة الوفيات 2517 حالة والإصابات 35408، أما في فرنسا فبلغت حصيلة الوفيات 2314 حالة والإصابات 37575.

ومن فحص للمسافرين إلى استقبالهم ببزات وقائية كاملة، فتحت مدينة ووهان الصينية التي ظهرت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، أبوابها تدريجياً على العالم الخارجي السبت بعد شهرين من عزلة شبه تامة.

وفي خطوة تكتسي طابعا رمزيا، توقف أول قطار مسافرين سُمح له بالقيام برحلة إليها، بعيد منتصف الليل في محطة ووهان، وقد انتشرت صوره في كل وسائل الإعلام المحلية.

على متن القطار عشرات من سكان المدينة الذين علقوا خارجها منذ نهاية كانون الثاني/يناير عندما فرضت السلطات حجرا لوقف انتشار الوباء.

وفي العراق تم تسجيل 48 إصابة جديدة إضافة إلى حالتي وفاة.

مصر سجلت 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.

(ي ح)