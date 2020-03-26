​​​​​​​كورونا.. يغير استراتيجية الدول ويسقط أول حكومة أوروبية

وسجلت آخر الإحصائيات إصابة 475,170 شخص, فيما توفي 21,358, كما تعافى 114,787مصاب حول العالم.

وارتفعت حصيلة الإصابات في ألمانيا إلى 36508 بالإضافة إلى 198 حالة وفاة.

ولم تسجل الصين الخميس أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد، لكن السلطات الصحية سجلت 67 حالة مستوردة إضافية.

وفي الولايات المتحدة أظهرت حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأربعاء أنّ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ بلغ 1031 وفاة، بينما بلغ عدد الذين ثبتت مخبرياً إصابتهم بالوباء في هذا البلد 68 ألفاً و572 شخصاً.

أما في الهند ارتفع عدد الإصابات أيضا إلى 649 مقابل 13 وفاة.

وسجلت كوريا الجنوبية 104 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات إلى 9241 إصابة.

كما أعلنت الشرطة الفرنسية تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا بين صفوفها.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أكدت تماثل 6 حالات للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 49.

أما في إسرائيل فقد ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 2495.

وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 83 بعد اكتشاف 15 إصابة في قرية بدو غرب رام الله.

إيران أعلنت بدورها ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2234 والإصابات إلى 29406.

وباتت إسبانيا الأربعاء ثاني أكثر دولة في العالم متضررة من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ.

ونتيجة لذلك أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مشروع قانون بتريليوني (ألفي مليار) دولار للاستجابة للكارثة.

ويعقد قادة دول مجموعة العشرين قمة أزمة طارئة عبر الانترنت الخميس ،في محاولة لدرء مخاطر وقوع ركود في الاقتصاد العالمي على خلفية فيروس كورونا المستجد، بعد انتقادات وُجهت لهم بالبطء في التعامل مع الأزمة.

وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية مساء الأربعاء أن باريس قررت سحب جنودها من العراق، حيث يشاركون في عمليات تدريب، وذلك بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في هذا البلد.

وصوّت المشرعون في كوسوفو على عزل رئيس الوزراء ألبين كورتي، لتصبح حكومته أول حكومة أوربية تسقط بسبب "الطريقة التي تعاملت بها مع تفشي الفيروس التاجي".

وبدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن كوفيد-19 "يهدد البشرية جمعاء"، وذلك خلال إطلاقه "خطة استجابة إنسانية عالمية" تستمر حتى كانون الأول/ديسمبر مرفقة بحملة تمويل لجهود التصدي للفيروس بقيمة ملياري دولار.

(ي ح)