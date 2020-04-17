​​​​​​​كورونا وآخر الإحصائيات في العالم...

الولايات المتحدة ما زالت على رأس قائمة أكثر الدول تضرراً من الفيروس التاجي سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، فقد وصلت حصيلة عدد الوفيات إلى 31590 شخص من أصل 648788 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 53489 على الأقل.

أما إيطاليا فهي بعد الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، فوصلت حالات الوفاة إلى 22170 شخص من أصل 168941 إصابة، ثم إسبانيا مع 19130 وفاة من أصل 182816 إصابة، وفرنسا مع 17920 وفاة من أصل 165027 إصابة، والمملكة المتحدة مع 13729 وفاة من أصل 103093 إصابة.

ألمانيا سجلت 299 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3868، في حين بلغ تعداد المصابين بالمرض 133830، أما الهند سجلت 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 13387.

المكسيك سجلت 450 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا، فيما توفي في سويسرا خلال 24 ساعة 1280 شخصاً، وارتفع عدد الإصابات إلى 27588.

الصحة التونسية أعلنت عن 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 822 وارتفاع عدد الوفيات إلى 37، أما المغرب فسجلت 259 حالة إصابة جديدة، في أعلى معدل يومي منذ ظهور أول حالة إصابة في البلاد في الثالث من مارس/آذار.

الصحة الإماراتية أجرت أكثر من 25 ألف فحص وكشفت عن 460 إصابة جديدة بكورونا، و61 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

فيما سجلت تركيا 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و4801 إصابة.

الجزائر أعلنت عن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا و108 إصابات، فيما ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1434، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة.

وزارة الصحة السعودية سجلت 59 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 990، فيما تم تسجيل 518 إصابة جديدة و4 وفيات.

(آ س)