​​​​​​​كورونا.. أنباء سيئة تقابلها جيدة

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى الآن وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية 4,989,095 إصابة, شُفي منها 1,959,260, فيما سجلت 324,966حالة وفاة.

غير أن هذه الأنباء السيئة تقريباً، تقابلها أنباء جيدة مع ارتفاع عدد المتعافين من الوباء وتراجع في عدد الوفيات.

وتعهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، بمواصلة قيادة الحملة العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف تمويل المنظمة والانسحاب من عضويتها.

وقال تيدروس في اجتماع افتراضي للدول الأعضاء وعددها 194 دولة: "نريد المساءلة أكثر من أي شخص آخر"، وأضاف "سنستمر في توفير القيادة الاستراتيجية لتنسيق الاستجابة العالمية".

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربياً ودولياً:

لا تزال تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية رأس القائمة، حيث ارتفع عدد الوفيات بواقع 1539 حالة، ليصل الإجمالي إلى 91945 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الإصابات في البلاد أكثر من 1.5 مليون إصابة.

تليها روسيا حيث بلغ عدد الإصابات 299,941, توفي منهم 2,837.

ثم البرازيل التي سجلت 1179 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 17971، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 271628 إصابة.

أما الصين سجلت 5 إصابات جديدة دون أي وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 82965 إصابة، في حين ظلت الوفيات عند 4634 وفاة.

المكسيك سجلت 2713 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346، كما سجلت 334 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 5666.

ألمانيا ارتفع عدد الإصابات بواقع 797 حالة ليصل الإجمالي إلى 176007، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 83 حالة ليصل إلى 8090 وفاة.

عربياً يواصل كورونا الانتشار سريعاً, وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة أعلى عدد إصابة بالوباء، حيث بلغ عدد المصابين 59,854, توفي منهم 329 حالة.

تليها قطر التي سجلت 35,606, توفي منهم خمسة عشر فقط.

وأعلن مختبر " كوانت ليز" في الإمارات عن تطوير أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا الجديد على نحو غير مسبوق.

وزارة الصحة المصرية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 645، والإصابات إلى 12764.

وسجلت الأردن 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 629 إصابة.

وفي العراق سجلت وزارة الصحة العراقية 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية وفاة مقيمين اثنين مصابين بمرض "كوفيد 19"، أحدهما يبلغ من العمر 54 عاماً والآخر 67 عاماً، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات في السلطنة 25.

(ر ح)