​​​​​​​كورونا.. الولايات المتحدة الأكثر تضرراً في العالم وإصابات متزايدة في بريطانيا

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 3,726,701, بينما توفي 258,295, كما تعافى 1,241,908مصاب، وذلك بحسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وتعدّ الولايات المتحدة التي سُجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير الدولة الأكثر تضرراً في العالم، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ سجلت لوحدها حوالي 1.2 مليون مصاب (أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره) وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم.

وعاودت الحصيلة اليومية لضحايا الفيروس في الولايات المتحدة الارتفاع، مساء الثلاثاء، إذ سجلت 2333 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، مقابل 1015 وفاة في اليوم السابق، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

فيما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 164807.

وتم تسجيل 10102 إصابة في روسيا خلال 24 ساعة الماضية و92 وفاة جديدة.

وفي إسبانيا تم تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 25428.

كما سجلت وزارة الصحة المصرية 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة.

فيما سجلت الجزائر 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.

أما الأردن فقد أعلن عدم تسجيل إصابات جديدة داخل حدوده لليوم الثامن على التوالي وتسجيل 6 حالات قادمة من الخارج.

وكانت المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة الـ 30 ألف وفاة بفيروس كورونا.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا إلى 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح العدد الإجمالي إلى 41 ألفاً و87 مصاباً.

وسجلت اليمن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 والوفيات إلى 3.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

في حين سجلت وزارة الصحة الكويتية 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5804.

وبلغ عدد الإصابات في قطر 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت عُمان عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 2735.

فيما سجلت الإمارات 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا و187 حالة شفاء و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

(ش ع)