​​​​​​​كورونا.. الإصابات تتخطى الـ4.5 مليون والوفيات 300 ألف

ووفقاً لآخر الإحصاءات لمنظمة الصحة العالمية, فقد بلغ عدد الإصابات 4,629,407, توفي منها308,676 , فيما تماثلت 1,761,062 حالة للشفاء.

في إطار المساعي المبذولة للإيجاد لقاح وعلاج للفيروس القاتل, أعرب المدير التنفيذي السابق لشركة غلاكسو سميث كلاين، منصف السلاوي، الذي يساعد في قيادة الجهود الأميركية الرامية إلى التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، عن تفاؤله بإحراز تقدم قبل نهاية العام بالقول: "نعتقد أنه سيكون من الممكن تقديم مئات الملايين من جرعات اللقاح بحلول نهاية عام 2020".

وأوضح السلاوي: "لقد اطلعت في الآونة الأخيرة على بيانات مبكرة من تجربة سريرية للقاح لفيروس كورونا، هذه البيانات جعلتني أشعر بمزيد من الثقة بأننا سنتمكن من تقديم بضع مئات من الملايين من جرعات اللقاح بحلول نهاية عام 2020".

ولم يذكر السلاوي أي لقاح يقصده، لكن لقاحاً طورته شركة موديرناثيرا بيوتيكس، بمساعدة المعاهد الوطنية للصحة، حصل مؤخراً على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للتقدم إلى المرحلة التالية من التجارب السريرية.

وفي السياق ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، الجمعة، نقلاً عن مسودة رسالة أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئياً, بعد نحو شهر من إعلان ترامب وقف تمويل بلاده للصحة العالمية, متهماً إياها بالفشل في إدارة الأزمة والتحيز للصين.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن 1,443,397 إصابة و 87,568 حالة وفاة حسب بيانات معهد "جنوز هوبكنز", بينهم 1680 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

ويلي أمريكا في المرتبة الثانية خصمها روسيا حيث سجلت إلى الآن أرقاماً قياسية في أعداد الإصابات، وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 74 شخصاً، مشيراً إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

ويشير معدل اليوم إلى ارتفاع ملموس ومستمر في حصيلة الوفيات اليومية في العاصمة الروسية، وتعدّ أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 135464 إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حسب معهد جونز هوبكنز 262,843 حالة، وعدد الوفيات بالفيروس 2,418 حالة.

وفي الصين التي أعلنت السيطرة على الفيروس في وقت سابق, عاد الفيروس إلى الانتشار بعد رفع إجراءات العزل، وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا, بزيادة عن أربع حالات من اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941، بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربياً ودولياً:

ألمانيا تسجل 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 620 إصابة.

حصيلة مصابي كورونا في المكسيك تتجاوز 45000 والوفيات أكثر من 4700.

عدد وفيات كورونا في البرازيل يشارف على 14 ألفاً، وعدد الإصابات المؤكدة يتجاوز 202 ألف حالة.

بريطانيا أعلنت تسجيل 384 وفاة جديدة بفيروس كورونا، والإجمالي يرتفع إلى 33998.

فرنسا تسجل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141 ألفاً و 356 مصاباً.

جنوب السودان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الكويتية: 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يبلغ 12860.

وزارة الصحة السعودية: 2307 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الوفيات يبلغ 292.

وزارة الصحة القطرية: 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 25865.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا رفعت العدد الإجمالي إلى 891.

وزارة الصحة المغربية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يبلغ 6652.

وزارة الصحة العمانية: وفاة مواطنة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في السلطنة 19 وفاة.

وزارة الصحة البحرينية: 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 284 مصاباً ليصل إجمالي المتعافين إلى 2637.

اليمن: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات.

(ر ح)