​​​​​​​كورونا.. 83 ألف إصابة جديدة و 8 ألف حالة وفاة خلال 24  ساعة

لدعم جهود مواجهة وباء كورونا يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار بإرساء "هدنة إنسانية" لمدة 90 يوماً في كل النزاعات المسلّحة حول العالم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، بحسب مسودة قرار كشفت وكالة فرانس برس عنها.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حول العالم إلى لحظة إعداد هذا التقرير بحسب منظمة الصحة العالمية, 3,151,603 شفي منها 962,406 فيما بلغ عدد حالات الوفاة 218,371, نالت الولايات المتحدة الأمريكية منها حصة الأسد.

حيث تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مساء الثلاثاء, بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز أعداد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا على مدى عقدين في حرب فيتنام.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن 58365 حالة وفاة من مجموع 1,012,583 إصابة بالفيروس.

وفي تطور لافت أعلنت روسيا تسجيل أعلى حصيلة وفيات منذ إعلان تسجيل أول إصابة بالفيروس, حيث سجلت 108 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الأخيرة وكما ارتفع عدد المصابين إلى عتبة الـ 100 ألف.

وفي الصين التي لم تسجل أي وفيات جديدة منذ الخامس عشر من نيسان, أعلنت تسجيل إصابة وحيدة داخل البلاد و19 إصابة قادمة من خارج البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، سيعقد دورته السنوية في 22 أيار ، ويتوقع أن يعلن خلاله الرئيس شي جينبينغ انتصار البلاد على فيروس كورونا المستجد.

أما ألمانيا والتي تأتي في المرتبة السادسة على مستوى العالم بتسجيل الإصابات أعلنت أن ارتداء القناع الواقي (الكمامة) الحامية للفم والأنف، إلزامياً اعتباراً من اليوم الأربعاء 29 نيسان/إبريل, في مراكز التسوق والمحال التجارية في كافة أنحاء ألمانيا.

وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية رصد 1304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم الأربعاء فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 202 حالة وفاة مقارنة باليوم السابق.

ووفقاً للإحصاء، فإن العدد الإجمالي للمصابين في أكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكان بلغ 157641 حالة إصابة مؤكدة وعدد الوفيات 6115.

ومن المرجح أن تعلن الحكومة الألمانية اليوم تمديداً للتحذير من السفر لكل الرحلات السياحية للخارج حتى 14 حزيران على الأقل.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات العراقية عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قضاء الهارثة في محافظة البصرة، بعد يوم من إعلانه منطقة موبوءة.

كما أعلنت الصحة الكويتية شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 1389.

أم عمان فقد أعلنت وزارة الصحة العُمانية تسجيل 143حالة جديدة وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2274 حالة وعدد الوفيات 10، و364 حالة تماثلت للشفاء.

و أعلنت إسرائيل تعلن تسجيل حالتي وفاة و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

أم الفلبين سجلت 28 حالة وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت الهند 73 وفاة و أكثر من 1800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

(ر ح)

ANHA