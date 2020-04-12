​​​​​​​كورونا .. وفيات وإصابات قياسية في روسيا ووافدون إلى الصين من روسيا مصابون

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 24 حالة وفاة و2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي الأحد أن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت منذ أمس من 106 إلى 130 شخصاً، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 15770 حالة، وانتشرت العدوى في 82 من أقاليم البلاد.

وبحسب ما نقلته روسيا اليوم، سُجلت الإصابات الجديدة في 52 إقليماً روسياً، وتعود معظمها (1306) إلى العاصمة موسكو و270 أخرى إلى مقاطعتها.

وتماثل 246 مريضاً للشفاء من الفيروس منذ أمس، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1291 شخصاً.

وفي الصين، أظهرت بيانات رسمية نُشرت الأحد أن بر الصين الرئيسي سجل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس المستجد في 11 نيسان/أبريل وهو ما يزيد مرتين عن اليوم السابق ليصل لأعلى مستوى له خلال شهر.

كما سجل عدد الحالات الواردة من الخارج رقماً قياسياً أيضاً للزيادة خلال يوم واحد بحسب ما نقلته العربية، إذ أعلنت شنغهاي 52 حالة إصابة جديدة في 11 نيسان كلها لصينيين قادمين من الخارج حسبما قالت لجنة الصحة المحلية الأحد.

ومن بين الحالات الجديدة في شنغهاي جاءت 51 حالة من روسيا في العاشر من نيسان/إبريل، أما الحالة الثانية والخمسين فكانت لصيني وصل إلى شنغهاي من زيارة لكندا.

كما أعلن إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق الصين 21 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في 11 نيسان/أبريل وكلها لصينيين قادمين من روسيا.

ويُذكر أن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي تبلغ حتى الآن 82052 حالة في حين يبلغ عدد الوفيات 3339 حالة.

(ح)