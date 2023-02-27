ويشارك في كونفرانس شخصيات وممثلون عن أحزاب سياسية ونقابات عمالية في جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مشاركة مظلوم دينج محامي القائد عبد الله أوجلان ووفد من المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان والإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار.

الكونفرانس يتضمن كلمات من قبل:

كاميرون داغمور: المتحدث باسم المؤتمر الوطني بجنوب أفريقيا

سولي مبيلا: المتحدث باسم الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا

ميلفين دي بروين: المتحدث باسم حزب كوساتو

باري ميتشل: رئيس نقابات العمال في جنوب أفريقيا

محمود باتيل: رئيس مجموعة العمل الكردي لحقوق الإنسان.

ويشارك في الكونفرانس القاضي ألبي زاكس وهو ناشط حقوقي بارز كان شخصية رئيسة في نضالات جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري وعينه نيلسون مانديلا قاضياً في أول محكمة دستورية في البلاد، حيث سيتحدث زاكس عن اختطاف القائد أوجلان وقانونية وظروف الاعتقال.

محاور الكونفرانس

اليوم الأول للكونفرانس، يتألف من 4 محاور الأول يتحدث عن الأمة الديمقراطية ودور الأحزاب في جنوب أفريقيا في دعم القائد أوجلان. الثاني يتحدث عن السجن الانفرادي للقائد أوجلان ونظام إمرالي والتجارب الشخصية في السجن الانفرادي لشخصيات من جنوب أفريقيا.

المحور الثالث يتحدث عن أسباب الأزمات في العالم والمنطقة والسلطة ونظام الدولة القومية ومشاكل دول الشرق الأوسط.

والمحور الرابع سيتطرق إلى نضالات الشعوب وبشكل خاص نضال الشعب الكردي من أجل التحرير.

أما اليوم الثاني فيتضمن 3 محاور، الأول هو الحل الديمقراطي للشرق الأوسط والعالم وسيتم فيه تسليط الضوء على موضوعين أساسيين الأول هو سعي المرأة إلى الحرية وثورة المرأة في السياسة ودمقرطة المجتمع، شمال وشرق سوريا نموذجاً، إلى جانب نضالات المرأة في الدول العربية وتركيا وأفريقيا.

والثاني هو الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية وبناء الاقتصاد، حيث سيتم التطرق إلى تجربة شمال وشرق سوريا في هذه المجالات.

المحور الثاني سيتطرق إلى الحاجة إلى الثورة في الشرق الأوسط والعالم من خلال الحديث عن الواقع الحالي والكونفدرالية الديمقراطية في الشرق الأوسط وبناء سوريا الديمقراطية وأهمية إطلاق سراح القائد أوجلان وكل المعتقلين السياسيين في تركيا وخارطة الطريق إلى الديمقراطية.

المحور الثالث والأخير سيتطرق إلى أهمية إنهاء أسر القائد أوجلان، إلى جانب الحديث عن المبادرات التي أطلقت في هذا السياق في شمال وشرق سوريا وكردستان وجنوب أفريقيا، ومساعي محامي القائد أوجلان في ذلك.

وسيختتم الكونفرانس بجملة من المخرجات والمقررات التي سيتوصل إليها المجتمعون في نقاشاتهم.

(ح)