​​​​​​​كونفرانس حركة الشبيبة الثورية بإقليم الجزيرة سيعقد في آب القادم

أصدرت اللجنة التحضيرية لكونفرانس حركة الشبيبة الثورية بإقليم الجزيرة بياناً قرئ بحضور العشرات من الشبيبة في مركز الشهيد سرحد لحركة الشبيبة الثورية بمدينة قامشلو.

قرأ البيان عضو اللجنة التحضيرية للكونفرانس جان جمال وقال:

" في مواجهة احتلال أرضنا والإبادة الثقافية نحن كحركة الشبيبة الثورية نقوي تنظيمنا. بروح مقاومة حرب حفتانين، نصعد نضال الشعب الكردي في كل مكان. على هذا الأساس سنعقد في الـ 10 من شهر آب كونفرانسنا في إقليم الجزيرة تحت شعار " بروح الشبيبة الآبوجية سننهي الاحتلال وننصر حرب الشعب الثوري". وعلى هذا الأساس ندعو كافة الشبيبة الثورية للمشاركة في الكونفرانس".

وبحسب البيان سيعقد الكونفرانس في الـ 10 من شهر آب 2020 في الساعة الـ 08:00 في صالة مركز آرام تيكران للثقافة والفن ببلدة رميلان.

(م م)

ANHA