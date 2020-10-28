​​​​​​​كومينات عين عيسى تدين الهجمات التركية الأخيرة وتطالب بوقفها

وأدان البيان الذي قرئ من قبل الرئيس المشترك لكومين الحارة الشرقية، مضحي العنزي، الهجمات التركية على الناحية والتي تسببت بقتل طفل وإصابة عدد من المدنيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بممتلكات المدنيين.

وطالب البيان" المجتمع الدولي والضامن الروسي بالتدخل والضغط على تركيا لوقف هذه الهجمات التي تُشن عليهم بالرغم من وقف إطلاق النار الذي تضمنه وتراقبه الدولة الروسية".

وذكر البيان أن هدف" تركيا ومرتزقتها من هذه الهجمات هو تخويف الأهالي، وبالتالي تهجيرهم من مدنهم وقراهم كما فعلوا من قبل بالمدن والقرى التي احتلوها كعفرين وسري كانيه وكري سبي".

واختتم البيان بالتأكيد على أنهم " دعاة سلام لا دعاة حرب ودمار، ولكن العدو التركي يجبرنا بذلك على حمل السلاح للدفاع عن أرضنا لكوننا متشبثين بها ونرفض احتلالها".

هذا ويتعرض ريف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى لهجمات متكررة من الاحتلال التركي ومرتزقته منذ احتلال المقاطعة وريفها في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي، ولكن هذه الهجمات تركزت بشكل مكثف على الناحية منذ الـ 16 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى قيام مرتزقتها بثلاث عمليات تسلل على عين عيسى تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من صدها جميعاً.

(ج)

ANHA