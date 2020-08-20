​​​​​​​كومين سينما آفرين يحضّر لعرض مهرجان ليلون العالمي في الشّهباء

ويهدف المهرجان الذي سيعرض بتاريخ 21 أيلول في يوم السلام العالمي، إلى تبادل الثقافات بين شعوب العالم عبر عرض الأفلام المتنوعة، حيث سيشارك في المهرجان أكثر من 150 دولة من معظم أنحاء العالم، وذلك عن طريق إرسال الأفلام لكومين سينما آفرين.

ووصل عدد الأفلام المرسلة للكومين ما يقارب ألفين و73 فلماً وسيتم اختيار 58 فلماً منها بإشراف إداريّي مهرجان ليلون وهم كل من مدير التصوير والإضاءة مسعود كراد والمخرج محي الدين أرسلان والمخرج جانكين عبدو.

وحول تفاصيل المهرجان تحدّث لوكالتنا الإداري في مهرجان ليلون والعضو في كومين السينما مسعود كرد: "بدأ التّجهيز للمهرجان منذ قرابة شهر ونصف، فتحنا خلال هذه المدة الباب لاستقبال الأفلام بأنواعها من أفلام وثائقية وانيميشن والعديد من الأفلام بمواضيع مختلفة، وفي 15 آب أغلقنا باب الاستقبال، حيث استقبالنا ما يقارب ألفين و73 فلماً من أنحاء الدول العربية والأجنبية".

وتابع مسعود حديثه: "وقد شكّلنا لجنة لمشاهدة الأفلام ليتمّ اختيار 58 فلماً فقط، لتترجم هذه الأفلام من اللغة الإنكليزي إلى اللغة الكردية لتواكب لغة الأهالي هنا".

أمّا جنكين عبدو فقال: "لقد حدّدنا يوم انطلاق المهرجان في 21 أيلول الذي يصادف اليوم العالمي للسلام، واخترنا 58 فلماً تذكيراً وتخليداً لمقاومة عفرين التي دامت 58 يوماً بمرحلتها الأولى، في أذهان العالم".

ونوّه عبدو في حديثه إلى أنّ هدفهم الأوّل من المهرجان هو تبادل الثقافات بينهم وبين المجتمعات الأخرى، حتّى تكون صلة وصل لتعرّف المجتمع على المجتمعات الأخرى.

والجدير بالذّكر أنّه تمّ إطلاق أوّل موسم لمهرجان ليلون السينمائيّ في عفرين عام 2017.

(إ)

ANHA