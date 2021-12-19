​​​​​​​كومين فيلم روجآفا يسحب فيلمه الثاني من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي الخامس

كان من المقرر عرض فيلم "من أجل الحرية" أمس السبت الساعة 22:٠٠ في مهرجان السليمانية السينمائي الدولي الخامس إلا أنه تم إيقاف عرض الفيلم من قبل منظمي المهرجان.

بعد قرار منع عرض الفيلم أصدر كومين فيلم روجآفا بياناً صرح فيه بأنه سيقوم بسحب فيلمهم الثاني "زمن التوت البري" من المهرجان "كون المهرجان لا يمثل منصة ثقافية حرة".

وجاء في نص بيان كومين فيلم روجآفا ما يلي:

"هذا القرار من قبل مشرفي المهرجان وقبل عدة ساعات من عرض الفيلم وعدم وجود سبب مقنع وحتى عدم إصدار بيان حيال الأمر

يدفعنا لمشاركة كافة مجريات هذا الموضوع ومناقشته مع الرأي العام حتى الحصول على إجابة من مشرفي المهرجان.

بصفتنا كومين فيلم روجآفا انتهينا من إنتاج فيلمنا من "أجل الحرية" في أيلول 2019وتم عرض الفيلم في تشرين 2019 في مهرجان كلكتا السينمائي الدولي لأول مرة وخططنا لعرضه في كردستان في السليمانية وفي روجآفا في رميلان . لكن الموقف الذي حصل في السليمانية والذي لاقى دعما من مديرية الثقافة أيضاً حيث كان سيعرض الفيلم في 31 كانون الأول من 2019 ليلة رأس السنة في سينما سالم . لقد تم منع عرض الفيلم من قبل رئاسة محافظة السليمانية وقوى الأسايش التابعة لها. في روجآفا تم عرض الفيلم كما كان مخططاً له وبعدها ورغم الجائحة تم عرض الفيلم في 20 مهرجان حول العالم وحصل على جوائز في بعضها .

بعيداً عن المهرجانات تم عرض الفيلم في أكثر من 30 دولة بدءاً من اليابان وحتى البرازيل من تايوان إلى إسبانيا دون مواجهة أي عائق أو معارضة . فيلمنا من أجل الحرية و زمن التوت البري اشتركا في المهرجان بناء على مطلب منظمي المهرجان، رئاسة كومين فيلم روجآفا و رئاسة المهرجان كانوا على اتصال من كانون الأول و حصلت مقابلات بينهم أيضاً بناء على ذلك أراد مشرفو المهرجان ضم فيلم من أجل الحرية للمخرج ارسين جاليك وفيلم زمن التوت البري للمخرج هاشم ايداميرو سيناريو فيلم الحب في وجه الإبادة للمخرج شيرو هندي لبرنامج المهرجان . بناء على ذلك تم إرسال نسخ المشاهدة للأفلام الثلاث إلى المهرجان. بعد ذلك بينوا أنهم لا يستطيعون عرض الحب في وجه الإبادة لأنه سيعرض في مهرجان دهوك ولكن تم قبول عرض الفيلمين الآخرين.

نتيجة النقاشات والحوار الذي جرى

قررنا سحب فيلمنا زمن التوت البري من المهرجان كونه لا يمثل منصة ثقافية حرة وندعو مشرفي المهرجان إلى إصدار بيان حيال الحادثة للرأي العام وتقديم تفسير لقرار منع العرض الذي أصدر في عاصمة المثقفين في كردستان، لشعب ومثقفي السليمانية وضيوف المهرجان".

(ر)

ANHA