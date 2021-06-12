​​​​​​​كوجر عن مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة: كانت ردة فعل واضحة ضد سياسات الإبادة

وكان أكثر من 50 ألفًا من العرب والكرد والسريان والأرمن وجميع مكونات إقليم الجزيرة قد خرجوا في مسيرة يوم الخميس الفائت في الـ 10 من حزيران الجاري تحت شعار "مسيرة الكرامة ضد الخيانة والاحتلال".

وقيّم كوجر في لقاء مع وكالتنا هذه المسيرة والمواقف الكردستانية والعالمية من هجمات الإبادة التي تقودها ضد الكرد وكذلك إقدام الحزب الديمقراطي الكردستاني على اعتقال ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مطار هولير.

'الكرد يرفضون الإبادة'

وقال كوجر "المسيرات التي خرجت في روج آفا وبخاصة المسيرة التي خرجت في إقليم الجزيرة وفي كردستان وأوروبا تعبّر عن وقفة وطنية ضد الاحتلال التركي في جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا وعمليات الإبادة السياسية واعتقال السياسيين الكرد وهم نواب برلمانيون جاؤوا عبر الانتخابات هذه كلها تصب في خانة مخططات الإبادة ضد الكرد وهناك صمت دولي حياله، هذه المسيرة كانت ردة فعل ضد الإبادة بحق الكرد".

وأضاف كوجر " تعاقبت الكثير من الحكومات في تركيا وحاولت إبادة الكرد وتأسيس سلطتها على إنكار الكرد، وكذلك يفعل التحالف الفاشي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. هذا التحالف يربط حماية سلطته بإتمام عملية الإبادة بحق الكرد، وردة فعل الشعب مؤخرًا هي ضد الاحتلال والهجمات التي تستهدف الفدائيين الكرد والكريلا الذين يضحون بأنفسهم من أجل الكرد".

'هجمات الإبادة مخطط شامل يوافق عليه المجتمع الدولي'

وأكد أن الهجمات التركية ومخططات الإبادة "هي مخطط شامل لا تشارك فيه تركيا فقط، بل هناك صمت دولي يوضح موافقته على الإبادة".

وأكد كوجر "إلى جانب هؤلاء، يشارك الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضًا في هذه المخططات، ويعادي ثورة روج آفا منذ يومها الأول، ويناهض كل إنجاز يحققه الكرد، وقد وصف التابعون للحزب الديمقراطي الكردستاني عملية احتلال عفرين بالتحرير"، وتساءل كوجر "من أية قوة تم تحرير عفرين. هناك مئات الآلاف من مُهجّري عفرين يعيشون تحت الخيم في المخيمات. وقد فعلوا ذات الشيء في كري سبي وسري كانيه. وأساسًا، تصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم وجود ثورة في روج آفا تعكس حقيقة مواقفه".

وتابع كوجر في ذات السياق قائلًا "أي كردي يعتز بقوميته ويتبناها ويمثل قيمها يقف أمامه الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وعن مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، قال كوجر " الكرد عبّروا عن رفضهم للإنكار ولن نقبلها ومهما كانت الهجمات سنقاوم وسنناضل، هذه هي الحقيقة. الكرد لن يبقوا صامتين".

'الديمقراطي الكردستاني يعتقل ممثلي الإدارة الذاتية والمرتزقة يسرحون ويمرحون في مطار هولير'

وتابع "لاحِظوا، المرتزقة الموجودون في عفرين وكري سبي وسري كانيه المحتلة يتم نقلهم عبر الطائرات إلى مطار هولير للزّج بهم في معارك ضد قوات الكريلا، لا يتعرضون للاعتقال من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مضيفًا "لكن الحزب يعتقل ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية، وهذا موقف ليس له علاقة بالوطنية، وعلى الكرد أن يعلموا هذا، المرتزقة الذين يرتكبون المجازر بحق الكرد ويُجرون التغيير الديمغرافي في عفرين المحتلة يتحركون بحرية في هولير، والاستخبارات التركية تتحرك بحرية في هولير. أما ممثلو حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية يتم اعتقالهم بحجج كاذبة"، وتساءل "إلى متى سيتبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه السياسات؟".

وأضاف كوجر ساخرًا "قنواتهم الفضائية تتحدث عن الكردايتية على الدوام، تابِعْ قنواتهم الإعلامية فهي تعطي دروسًا عن الوطنية والقومية، ولكن الموقف على الأرض مغاير تمامًا هناك دعم للمرتزقة".

وخاطب كوجر الحزب الديمقراطي الكردستاني "ستخسرون جنوب كردستان، الدولة التركية توغلت في عمق أراضي الجنوب مسافة 150 كم، ولن تغادر، وقد قالها أردوغان علنًا إن كركوك والموصل لتركيا وهي ضمن الميثاق الملّي".

وتابع نائب الرئاسة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "الكردي الذي لا يعي هذه الحقيقة هو كردي لا يفقه شيئًا في السياسة وهو جاهل".

'الكريلا لا يمكن أن تقتل البيشمركة'

وأكمل كوجر "البيشمركة الذين تم التضحية بهم نعزي ذويهم. 5 عناصر من البيشمركة كانوا الضحية، ويجب فتح تحقيق بالمسؤولين عن ذلك. طائرة تركية مُسيّرة قصفت البيشمركة لافتعال اقتتال داخلي".

وواصل كوجر في ذات السياق "الكريلا الذين حموا هولير وشنكال وكركوك ومخمور من داعش لن يقتلوا البيشمركة. الفدائيون الذين يناضلون من أجل الكرد يناضلون من أجل جنوب كردستان والشعب هناك يعي هذا جيدًا".

وتساءل كوجر "ما هو عمل القوات الخاصة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في متينا؟ الدولة التركية انهزمت في جنوب كردستان وتريد الحصول على فرصة للحياة بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني. إنها تسعى إلى زيادة انتشارها العسكري في جنوب كردستان، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يتحمّل وجود ممثل لروج آفا في هولير ولا يدع مجالًا لأي شخص لممارسة النضال والاستخبارات التركية تسرح وتمرح في هولير. هل هذا شيء وطني أو قومي؟".

وأكد كوجر أن "التاريخ لن يصفح عن أحد، وسيسجل كل هذا، من حارب الكرد ومن حارب من أجلهم، لا يمكن إخفاء الحقائق عبر البروبوغاندا عبر شاشات التلفاز، ولا يمكن خداع شعب جنوب كردستان بهذه الوسائل".

وأعاد كوجر إلى الأذهان الموقف التركي من الاستفتاء على الاستقلال في أيلول عام 2017 الذي نظم في جنوب كردستان" هل كان هناك وجود لحزب العمال الكردستاني حينها، وعلى الرغم من ذلك رفضت تركيا ذلك، وقال أردوغان هناك رئيس عشيرة هل بإمكانهم تأسيس دولة".

'دعوات متكررة لتوحيد الصف'

ودعا كوجر "الأحزاب الكردية في الوضع الحالي إلى توحيد الصف، وألا يقول حزب بأنني باقٍ والأحزاب الأخرى ستزول، ويجب تطوير وتقوية الذهنية الوطنية، وقال: "مالم توحد الأحزاب الكردية صفوفها وتطور الوعي الوطني، فإن الجميع زائل، الدولة التركية اتخذت قرار تصفية الكرد عبر خلق بعض الذرائع والحجج كحجة وجود حزب العمال الكردستاني في باشور كردستان وشنكال".

وقال: "حزب العمال الكردستاني حركة كردية، وعلى كافة القوى الكردية والكردستانية دعم حزب العمال الكردستاني، في روج آفا وباشور وباكور كردستان وأوروبا، يجب حماية الروح الوطنية التي تحاول تركيا الآن القضاء عليه".

ولفت حسن كوجر إلى خطورة الهجمات التركية، وأكد أن الهجمات التي تتعرض لها حركة حرية كردستان الهدف الأساسي منها هو تصفية الإنجازات والمكتسبات التي حققها الكرد في شخص حركة حرية كردستان وللقوى الدولية يد في ذلك عبر صمتها، وقال: "على الجميع إدراك الخطر المحدق بالكرد".

وأكد كوجر أن القضية الكردية هي قضية واحدة بين كافة أجزاء كردستان، ولا فرق بين القضية الكردية في روج آفا وباشور كردستان وباكور كردستان، حيث يتم استهداف جميع جغرافية كردستان، ونوّه: " أي مكسب في أي جزء من كردستان يُعد انتصارًا للشعب الكردي في كردستان عامة، أثناء تأسيس حكومة في إقليم كردستان جميع أبناء الشعب الكردي عبّروا عن سعادتهم".

'الكرد لن يكونوا ضحية مصالح عدد من الأشخاص'

وأوضح كوجر أن مساس الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمكتسبات والإنجازات الكردية تحت مسمى تسيير دبلوماسية مع دولة الاحتلال التركية، ووجود علاقات اقتصادية بينهما غير صحيح، وقال: "لن نقبل أن يتحول الشعب الكردي إلى ضحية تلك العلاقات الدبلوماسية والشركات الاقتصادية، أن يكون الكردي ضحية لمصالح بعض الأشخاص المادية، وشعب روج آفا لن يقبل بهذه السياسة، لأن هناك المئات من الشبان والشابات الكرد ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي، ويوجد أكثر من 4 آلاف شهيد استشهدوا ضمن صفوف هذه القوات". وبيّن أن أي حدث يحدث في باشور كردستان يؤثر على روج آفا بشكل مباشر.

'استمرار الهجمات التركية سيعيد داعش إلى الظهور مجددًا'

حسن كوجر أوضح أن الهجمات التركية على مناطق باشور كردستان ستساهم في عودة مرتزقة داعش، لأن تركيا الآن تستهدف القوات التي قدّمت تضحيات كبيرة من أجل القضاء على داعش في روج آفا وشمال وشرق سوريا، وشنكال وباشور كردستان، وقال: "أثناء هجمات مرتزقة داعش على مناطق شمال وشرق سوريا قدّمت حركة حرية كردستان دعمًا كبيرًا لنا، لذلك على المجتمع الدولي والتحالف الدولي إدراك ذلك".

ونوّه كوجر إلى أن حركة حرية كردستان هي حركة كردية وكردستانية ووطنية، وتقدّم الدعم لكافة أبناء الشعب الكردي دون تردد في حال تعرضوا للخطر، وشكر قوات الدفاع الشعبي وحركة تحرير كردستان على الدعم الكبير الذي قدماه لأبناء روج آفا وشمال وشرق سوريا.

وأكد حسن كوجر ضرورة إيقاف الهجمات التركية على مناطق باشور كردستان "لأن هذه الهجمات تهدد استقرار الكرد، وتهدد الاستقرار الموجود في روج آفا، وتساعد في إعادة إحياء مرتزقة داعش من جديد".

'خطر حقيقي يواجه الكرد'

وكشف كوجر عن موقف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقال: "نحن ضد الحرب، ونؤمن بالحوار والنقاش"، وأكد أن استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في سياساته الداعمة لدولة الاحتلال التركية ستجلب نهايته، وسينهار إقليم كردستان وعلى شعب باشور كردستان إدراك ذلك".

وأوضح كوجر أن دولة الاحتلال لا تتخلى عن المناطق التي تحتلها، وقال: "إن تمت تصفية الحزب العمال الكردستاني فلن تخرج تركيا من باشور كردستان، لأن الهدف هو إبادة الكرد، وكل من لا يدرك هذه السياسية فإنه أبله في السياسة ولا يستخلص العبر من التاريخ".

حسن كوجر أكد وجود خطر حقيقي محدق بالكرد، وشدد على ضرورة إبراز المواقف الوطنية بالشكل المطلوب، وأثنى على الموقف الوطني الذي أبداه أبناء روج آفا في 10 حزيران، والذين خرجوا في مسيرة حاشدة، ووجه شكرًا خاصًّا للمكون العربي الذي شارك في المسيرة، وأشاد بالمواقف الرافضة للاحتلال التركي التي أبداها أبناء باشور كردستان.

(م)

ANHA