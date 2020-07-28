​​​​​​​كوباني...وفاة طفل بسبب انعدام المصل الخاص بمرض الناعور

توفي طفل في مقتبل العمر مطلع الشهر المنصرم في مشفى الأمل بمدينة منبج نتيجة تأخر الأهل في تأمين المصل الخاص بمرض الناعور وعدم قدرة الأطباء على السيطرة على وضعه المتردي.

وصل الطفل محمد حبش إلى مشفى منبج بعد قرابة عام ونيف من معاناته مع المرض وسط سعي دؤوب من قبل ذويه لتأمين الحقنة الخاصة وبأغلى الأثمان حيث وصل الأمر إلى شراء كل حقنة بمبلغ 65 دولار أمريكي, رغم الضعف الكبير في حالتهم المادية.

ويعرف مرض "الناعور" بعدم توقف النزيف في حال تعرض الشخص المصاب لأي جرح، وذلك حتى يتم حقنهم بحقن تساعد على إيقاف النزيف وذلك لعدة أيام متتالية قد تصل إلى 10 حقن في أغلب الأوقات.

يقول دابان حبش والد الطفل المتوفى "كنت في خدمة واجب الدفاع الذاتي عندما سمعت بمرض ابني، طلبت منهم بيع كل شيء وتأمين الحقنة وعندما انتهيت من خدمتي سعيت إلى تأمين الحقن لكننا كنا نتأخر حتى نؤمن كل حقنة وهذا أضر به كثيراً".

وأضاف "في كل مرة كان يصاب بجرح كنا نحقنه بهذه الحقنة وكان النزيف يتوقف، لكن في المرة الأخيرة يبدو أن الحقن كانت غير صالحة للاستعمال؛ لقد اشتريتها عن طريق التجار بـ65 دولاراً أمريكياً".

وناشد دابان الجهات المعنية لتأمين الحقن لمثل هذه الحالات في مشافي المنطقة، "وذلك لألا يتعرض غيري لهذا الموقف".

ولدى دابان حبش فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام وولد آخر يبلغ من العمر عاماً وقرابة الشهرين، يقول حبش بأن ولده الأصغر مصاب بمرض الناعور أيضاً، لكنه لم يجرِ التحاليل التي تثبت ذلك بعد.

وأوضح بأن ابنه الأصغر أصيب بجرح صغير قبل أشهر لكنه بقي ينزف طويلاً حتى توقف النزف بعد ربط جرحه بالشاش الطبي بشكل محكم، وهو يخشى الآن إجراء تحاليل له لأن أي جرح (حتى جرح الإبرة) قد يصاب به جسد الطفل قد يتسبب بحدوث نزيف سيؤدي إلى فقدانه في ظل عدم قدرته على شراء الحقن المطلوبة.

(ج)

ANHA