​​​​​​​كوباني...صوامع صرين تدخل الخدمة قريباً

وجاءت خطوة تأهيل صوامع صرين بعد أكثر من 7 أعوام من خروجها عن الخدمة، بعد سيطرة مرتزقة داعش عليها عام2014 وإفراغها من الحبوب، وتفخيخها وتفجير أجزاء منها في نيسان/ أبريل من عام 2015.

ورأت إدارة الاقتصاد في إقليم الفرات حاجتها الماسة إلى الصوامع كونها ستساهم كثيراً في توفير محصول القمح الذي كان يرسل كل عام إلى صوامع النواحي الأخرى التابعة لمقاطعة كوباني، وخاصة بعد تعرض صوامع الدهليز للنهب من قبل مرتزقة تركيا قبل عامين.

وسرق مرتزقة دولة الاحتلال التركي 11400طن من محصول القمح من صوامع الدهليز الواقعة في بلدة سلوك التابعة لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة، ونقلوه إلى الأراضي التركية.

وبنيت صوامع صرين عام 1995، وتتكون من 16 خلية لتخزين الحبوب، 14 كبيرة و2 صغيرتان، والسعة الكاملة لخلايا التخزين تقدر بـ 10 آلاف طن.

وستكون لهذه الصوامع فائدة كبيرة على المنطقة كونها قريبة من مدينة كوباني، وتختصر مسافة الذهاب إلى الصوامع الأخرى لجلب الحبوب منها بعد تخزينها.

ويوجد في إقليم الفرات ثلاث صوامع (صوامع روفي، صوامع الجلبية، صوامع صرين) وكان يتم الاعتماد على اثنتين منها فقط، وبعد اتخاذ القرار بفتح صوامع صرين أصبحت كلها في الخدمة.

وتخزن كل من صوامع جلبية وروفي 12000 طن، بينما صوامع صرين تقدر بـ 10، وتحتاج مقاطعة كوباني سنوياً إلى55 ألف طن سنوياً.

الإداري في إدارة الصوامع بمقاطعة كوباني نواف عبد الرحمن قال: "رأينا من الضروري إعادة تأهيل صوامع صرين والتي قريباً ستكون في الخدمة".

وأضاف: "حاولنا إعادة تأهيل الصوامع البيتونية الكبيرة لكن التكلفة كانت كبيرة جداً، فاضطررنا إلى إعادة تأهيل الصوامع الحديدية، لأن البيتونية بحاجة إلى أكثر من عام لتكون جاهزة، بسبب قيام مرتزقة داعش بتفجير غرفة التحكم فيها".

(ج)

ANHA