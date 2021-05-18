​​​​​​​كوباني...اجتماع لذوي الشّهداء بمناسبة ١٨ أيّار

وحضر الاجتماع الذي عُقد اليوم، في المزار، المئات من ذوي الشهداء في إقليم الفرات، حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشّهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو إدارة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عارف بالي، قال فيها: "إنّ هذا الشهر له معنى كبير للغاية بالنسبة للشعب الكردي؛ لأنّه كان بداية لبدء خطّ المقاومة".

ثمّ تحدّثت عضوة مؤتمر ستار رابرين كوباني قائلة: "إنّ شهادة الشهيد حقّي قرار أصبحت خطاً كبيراً للمقاومة بالنسبة للشعب الكردي، ولو لم تكن هناك شهادة للشهيد حقّي قرار لما استطعنا المقاومة في هذه المرحلة".

وأشارت رابرين إلى: "أنّه يجب على الجميع أن يكونوا أهلاً لشهادة الشهيد حقي قرار، وكما ذكر القائد إنّ شهادة الشهيد حقي يجب أن تكون فكراً يسير عليه نهج المقاومة في كردستان".

وأكّدت رابرين: "إنّ هذه المقاومة التي نبديها في وجه كافة المؤامرات والاعتداءات على شعبنا، هي بفضل نضال وشهادة الشهيد حقّي وكل هؤلاء الشهداء الذين ساروا على خطاه".

ونوّهت رابرين إلى أنّ: "أساس مقاومة السجون إلى الآن هو الحزبية وخط نضال الشهداء الذين حموا خط المقاومة عبر السير على نهج حقّي قرار".

وبيّنت رابرين أنّ: "هناك هجمات بمخططات ومؤامرات جديدة على الشعب الكردي وحركة حرية كردستان، فالهجمات الأخيرة ليست على زاب وآفاشين ومتينا فقط، بل الهجمات تطال كافة أجزاء كردستان وكل كرديّ، كما أن هدف هذه الهجمات هو القائد الذي هو أساس الفكر والفلسفة التي يناضل من أجلها الشعب الكردي إلى الآن".

وأردفت: "إنّ الدولة التركية ولأنّها لم تستطع كسر مقاومة الكريلا في جبال كردستان تستخدم الأسلحة الكيماوية، ونحن سنردّ على هجمات الاحتلال التركي بالنضال والمقاومة والحزبية، لذا يجب علينا أن نعي هذه الهجمات، وأن نناضل في وجهها، ونسير على خطا حقّي قرار وكافة شهدائنا".

وشددت عضوة مؤتمر ستار رابرين كوباني في ختام حديثها: "على الشعب الكردي أن يصعّد النضال في وجه الاحتلال التركي ضمن حملة حان وقت حرية القائد آبو، وإن هذه الحملة ستكون بداية لتحرير القائد عبد الله أوجلان وكردستان بأكملها". معاهدة: "كافّة الشهداء بالسّير على خطاهم حتّى تحقيق النّصر".

وبعدها أعلن عضو إدارة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عارف بالي بدء الفعاليات من الـ ٢٠ من الشهر الجاري، استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وبعد انتهاء الاجتماع، توجّه الحضور إلى أضرحة الشّهداء؛ لإشعال الشموع عليها.

(م ع/إ)

ANHA