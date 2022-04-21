​​​​​​​كوباني تودع 3 شهيدات استهدفتهن مسيرة للاحتلال التركي وتقيم مراسم غيابية لثلاثة من شهداء الكريلا

بمشاركة الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني أقيمت اليوم مراسم تشييع مهيبة للشهيدات " روناهي وكوباني وديلارا" اللواتي استشهدن أمس باستهداف مسيرة للاحتلال التركي لسيارتهن جنوبي كوباني.

وبدأت المراسم التي أقيمت في مزار الشهيدة دجلة بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات أمينة بكر التي قدمت العزاء لذوي الشهداء وقالت: "منذ سنوات العدو يهاجم شعب المنطقة الأعزل بوحشية بهدف إبادة هذا الشعب وكسر إرادته وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية المتمثل بالإدارة الذاتية التي تعيش في ظلها هنا كافة شعوب المنطقة بكافة مكوناتهم بسلام وأخوة ووئام".

وأضافت أمينة بكر: "كشعب إقليم الفرات نحيي مقاومة الكريلا في زاب ومتينا في جبال كردستان الذين يناضلون من أجل تحقيق حرية هذا الشعب".

ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية محمود كوباني كلمة قال فيها: "نتقدم بأحر التعازي لذوي الشهيدات وعموم شعبنا، ونعاهد بأننا سنواصل النضال والمقاومة والانتقام لأرواح شهدائنا ودحر المحتلين أينما كانوا" وأضاف: "إن استهداف المحتل التركي للشهيدة ديلارا ورفيقاتها هو استهداف لكل شخصية مناضلة قوية وهدفهم النيل من شخصية المرأة الكردية المقاومة التي هزمت داعش وكافة المجاميع المرتزقة".

وأشار محمود إلى أن الحصار المفروض على حي الشيخ مقصود وبناء الجدار العازل بين شنكال ورج آفا، والهجمات على مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا هي مؤامرة من كافة القوى الاحتلالية ضد نضال الشعب الكردي وضد مشروع أخوة الشعوب.

كما ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع في شمال وشرق سوريا كردستان كوجر كلمة قالت فيها: "هذه الهجمات تستمر ضد شعبنا ومناضلينا منذ عقود وتتصاعد وحشية المحتل التركي كلما تعرض لضربات موجعة في جبال كردستان" وقالت: "ونعاهد الشهداء بأننا مستعدون للتضحية بأرواحنا لندحر الاحتلال، ونستمد قوتنا من شعبنا لأنهم سيكونون واعين لمخططات العدو وعلينا التعاون لتطهير مجتمعنا من الخونة والعملاء".

كما ألقيت العديد من الكلمات باسم ذوي الشهداء الستة الذين جددوا العهد بالسير على نهج أبنائهم وبناتهم الشهداء حتى تحقيق الأهداف التي ضحوا بحياتهم في سبيلها.

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثائق الشهداء الستة وتم تسلميها لذويهم والشهيدات هن كل من "الشهيدة جيهان علي؛ الاسم الحركي (كوباني)، الشهيدة رودين محمد؛ الاسم الحركي ( روناهي كوباني)، الشهيدة رانيا حنان؛ الاسم الحركي (ديلارا حلب ) اللواتي استشهدن إثر استهداف مسيرة للاحتلال التركي لسيارتهن في كوباني أمس الأربعاء.

أما سجل الشهداء الثلاثة الذين أقيمت لهم مراسم غيابة فهم كل من "الشهيدة شمسة علي؛ الاسم الحركي (بارين شيلان)، الشهيد فرهاد أحمد؛ الاسم الحركي (ريدور كوباني)، والشهيد علي إبراهيم؛ الاسم الحركي (فدكار جودي). الذين استشهدوا في جبال كردستان في مناطق الدفاع المشروع أثناء تصديهم لهجمات الاحتلال التركي بتاريخ 17 نيسان/أبريل الجاري.

وفي ختام المراسم وري جثمانا الشهيدتين روناهي وكوباني في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني بينما تم نقل جثمان الشهيدة ديلارا حلب إلى الشهباء لتوارى الثرى في مزار الشهداء هناك.

(م ع/ل)

ANHA