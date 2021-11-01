​​​​​​​كوباني تستذكر شهداء شهر تشرين الأول

وشارك في مراسم استذكار شهداء شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أهالي مدينة كوباني وعوائل الشهداء بالإضافة إلى أعضاء وعضوات المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

هذا وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء عارف بالي كلمة قال فيها:" في هذا اليوم العظيم يوم الأول من تشرين الثاني يوم مقاومة كوباني نستذكر شهداءنا، شهداء الحرية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أن نعيش بحرية وكرامة".

وعاهد عارف الشهداء بالسير على خطاهم وإكمال مسيرة النضال والمقاومة التي بدؤوها بالمقاومة والكفاح.

واختتمت المراسم بإيقاد المشاركين الشموع على أضرحة الشهداء.

(س ع/ل)

ANHA