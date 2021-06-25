​​​​​​​كوباني تستذكر شهداء مجزرة 25 حزيران بإيقاد الشموع على أضرحتهم

وتوافد المئات من الأهالي إلى مزار شهداء مجزرة كوباني ومزار شهداء مجزرة قرية برخ باتان (27 كيلو متر جنوب كوباني) وذلك لإحياء الذكرى السنوية السادسة لشهداء المجزرة.

وفي مزار شهداء قرية برخ باتان، ألقى الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات زياد علي كلمة باسم الإدارة الذاتية قدم فيها تعازيه الحارة لذوي الشهداء وعاهد بتحقيق أمانيهم وإكمال مسيرتهم.

وأكد زياد علي خلال كلمته بأن داعش ارتكب المجزرة في محاولة للانتقام لهزيمته التاريخية في كوباني من خلال قتل المدنيين العزل في مجزرة الـ25 من حزيران.

وأشار إلى ضلوع تركيا في ارتكاب المجزرة على يد "داعش وكلاء الأتراك".

وباسم أسر شهداء قرية برخ باتان، ألقت زركة محمد علي كلمة استذكرت فيها شهداء حركة التحرر الكردستانية، وأكدت السير على خطاهم.

يشار إلى أن أكثر من 233 مدني استشهدوا في مدينة كوباني وقرية برخ باتان بعد أن تسلل داعش إليها وارتكب مجزرة بحق المدنيين يوم الـ25 من حزيران عام 2015.

وتحيي أسر ضحايا المجزرة كل عام في مثل هذا اليوم ذكرى الشهداء من خلال زيارة مزارات شهداء المجزرة وإشعال الشموع على أضرحتهم.

(ن ك/ج)

ANHA